TWP: ВСУ строят деревянные HIMARS, чтобы обмануть Россию

30 августа 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

ВСУ обманывает ПВО РФ, устанавливая ложные цели Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина строят деревянные реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы обмануть Россию и заставить ее уничтожать ложные цели. Об этом сообщает The Washington Post. «Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море», — пишет газета. По замыслу, российские средства ПВО будут воспринимать ложную мишень, как настоящие реактивные системы и, соответственно, начнет тратить снаряды на ее уничтожение. «Когда БПЛА видят батарею, это похоже на VIP-мишень», — приводит издание слова украинского чиновника. Ранее в США испугались дефицита оружия из-за помощи Украине. Например, штаты за последние полгода поставили Украине 16 американских ракетных установок, известных как HIMARS. ВСУ часто использует американские ракеты HIMARS, которые те поставляют Киеву. США оказывает помощь Украине в связи с тем, что Россия проводит спецоперацию на ее территории. Основная цель специальной операции — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

Украина строят деревянные реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы обмануть Россию и заставить ее уничтожать ложные цели. Об этом сообщает The Washington Post. «Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море», — пишет газета. По замыслу, российские средства ПВО будут воспринимать ложную мишень, как настоящие реактивные системы и, соответственно, начнет тратить снаряды на ее уничтожение. «Когда БПЛА видят батарею, это похоже на VIP-мишень», — приводит издание слова украинского чиновника. Ранее в США испугались дефицита оружия из-за помощи Украине. Например, штаты за последние полгода поставили Украине 16 американских ракетных установок, известных как HIMARS. ВСУ часто использует американские ракеты HIMARS, которые те поставляют Киеву. США оказывает помощь Украине в связи с тем, что Россия проводит спецоперацию на ее территории. Основная цель специальной операции — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.