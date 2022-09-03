Dailynews: МАГАТЭ получит полную картину по Запорожской АЭС через несколько дней

03 сентября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Полная картина по ЗАЭС для МАГАТЭ станет известна через несколько дней Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После поездки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС полная картина по ситуации на Запорожской АЭС должна быть получена через несколько дней. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «В начале следующей недели, как только у нас будет более или менее полная картина ситуации к концу выходных. Мы увидели то, что я просил увидеть — все, что я просил увидеть. Меня больше всего беспокоит физическая целостность завода, электроснабжение объекта и ситуация с персоналом», — заявил Гросси в интервью Dailynews. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Энергодаре. Миссия Международного агентства по атомной энергии осмотрела территорию Запорожской АЭС и зафиксировала факты обстрелов. Экспертам из МАГАТЭ показали участки станции, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

После поездки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС полная картина по ситуации на Запорожской АЭС должна быть получена через несколько дней. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «В начале следующей недели, как только у нас будет более или менее полная картина ситуации к концу выходных. Мы увидели то, что я просил увидеть — все, что я просил увидеть. Меня больше всего беспокоит физическая целостность завода, электроснабжение объекта и ситуация с персоналом», — заявил Гросси в интервью Dailynews. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Энергодаре. Миссия Международного агентства по атомной энергии осмотрела территорию Запорожской АЭС и зафиксировала факты обстрелов. Экспертам из МАГАТЭ показали участки станции, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.