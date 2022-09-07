МИД России внесло в черный список военное руководство Евросоюза

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Ответные санкции России распространены в первую очередь на высшее военное руководство Евросоюза Фото:
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Министерство Иностранных Дел России расширило список представителей Евросоюза и его стран-членов, которым запрещен въезд в Россию в ответ на односторонние ограничения со стороны ЕС. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым в соответствии с Федеральным законом „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны. Соответствующая вербальная нота МИД России передана в Представительство ЕС в России», — сообщается на сайте министерства.

МИД России уточнило, что ограничения распространены на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС. А также на представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал МИД РФ за ответные санкции в отношении стран Запада. Евросоюз ввел беспрецедентное количество санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Путин назвал главными целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту Донбасса.

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Министерство Иностранных Дел России расширило список представителей Евросоюза и его стран-членов, которым запрещен въезд в Россию в ответ на односторонние ограничения со стороны ЕС. Об этом сообщается на сайте министерства. «В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым в соответствии с Федеральным законом „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны. Соответствующая вербальная нота МИД России передана в Представительство ЕС в России», — сообщается на сайте министерства. МИД России уточнило, что ограничения распространены на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС. А также на представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал МИД РФ за ответные санкции в отношении стран Запада. Евросоюз ввел беспрецедентное количество санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Путин назвал главными целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту Донбасса.
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