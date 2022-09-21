Подпольщик заявил о «немеренном» числе погибших и раненых солдат ВСУ под Херсоном

На Украине сообщают о больших потерях в составе украинской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе наступления на Херсонском направлении ВСУ терпит большие потери, вследствие чего больницы в городе Николаеве оказались переполненными ранеными. Об этом заявил активист николаевского подполья.

«Вчера общался со своим знакомым с „передка“, говорит, что русские нереально укрепились под Херсоном — как ни пойдут на них, так все время получают по шее. Убитых у нас немерено, раненых просто невероятное количество», — цитирует активиста РИА «Новости». Он добавил, что все николаевские больницы заполнены, из-за этого раненых приходится везти в другие города.

В некоторых случаях командование призывало присваивать раненым «нужный» диагноз. «Было осколочное ранение, и военные запрещали врачам, чтобы они его оформляли как боевое. Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим», — заключил участник подполья.