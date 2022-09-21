Подпольщик заявил о «немеренном» числе погибших и раненых солдат ВСУ под Херсоном

В ходе наступления на Херсонском направлении ВСУ терпит большие потери, вследствие чего больницы в городе Николаеве оказались переполненными ранеными. Об этом заявил активист николаевского подполья.
«Вчера общался со своим знакомым с „передка“, говорит, что русские нереально укрепились под Херсоном — как ни пойдут на них, так все время получают по шее. Убитых у нас немерено, раненых просто невероятное количество», — цитирует активиста РИА «Новости». Он добавил, что все николаевские больницы заполнены, из-за этого раненых приходится везти в другие города.
В некоторых случаях командование призывало присваивать раненым «нужный» диагноз. «Было осколочное ранение, и военные запрещали врачам, чтобы они его оформляли как боевое. Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим», — заключил участник подполья.
Ранее «Дни.ру» передавали о том, что продвижение украинской армии в Харьковской области может стать «пирровой победой» Киева. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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В ходе наступления на Херсонском направлении ВСУ терпит большие потери, вследствие чего больницы в городе Николаеве оказались переполненными ранеными. Об этом заявил активист николаевского подполья. «Вчера общался со своим знакомым с „передка“, говорит, что русские нереально укрепились под Херсоном — как ни пойдут на них, так все время получают по шее. Убитых у нас немерено, раненых просто невероятное количество», — цитирует активиста РИА «Новости». Он добавил, что все николаевские больницы заполнены, из-за этого раненых приходится везти в другие города. В некоторых случаях командование призывало присваивать раненым «нужный» диагноз. «Было осколочное ранение, и военные запрещали врачам, чтобы они его оформляли как боевое. Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим», — заключил участник подполья. Ранее «Дни.ру» передавали о том, что продвижение украинской армии в Харьковской области может стать «пирровой победой» Киева. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.