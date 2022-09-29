Член Общественной палаты Виноградов: IT-гиганты собирают личные данные без ведома пользователей

29 сентября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

IT-гиганты не защищают личные данные пользователей, считает Вадим Виноградов Фото: Анна Майорова © URA.RU Иностранные IT-гиганты способны собирать личные данные пользователей без их разрешения, при этом не заботясь об утечке информации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. «Иностранные IT-гиганты могут получать персональные данные пользователей без их разрешения. В ряде случаев они могут проинформировать об этом. Сбор личной информации пользователей без их ведома — лишь половина проблемы. Из-за своего масштаба и сложности выстроенных процессов многие компании элементарно не понимают, как их система собирает, обрабатывает и хранит данные. Учитывая, как много сведений о себе современный человек доверяет приложениям, браузерам и операционным системам, подобная халатность недопустима», — подчеркнул Вадим Виноградов. Член Общественной палаты РФ добавил, что в случае утечки персональных данных пользователей иностранные IT-гиганты стараются это скрыть. «Прежде всего любого IT-гиганта заботят собственные доходы, а на проблемы пользователя он обращает внимание только тогда, когда из-за этого начинаются проблемы у самой корпорации. Это означает, что компания, скорее всего, постарается замолчать, скрыть или преуменьшить проблему. Подобные случаи уже были и не единичные. Это в очередной раз доказывает тот факт, что корпорации вполне могут считать нормальным не сообщать пользователям об очевидных проблемах, даже если они касаются их персональных данных. По этой причине слепо верить заверениям и обещаниям IT-гигантов нельзя», — заметил Виноградов. Собеседник агентства подчеркнул, что в России принимаются меры, направленные на защиту пользователей и их персональной информации от незаконного сбора и хранения в открытом доступе. «Государство активно работает над защитой персональных данных россиян в сети. Для этого принимается ряд мер, в том числе законодательных, ужесточающих ответственность за неправомерный сбор, хранение и обработку данных. Защита граждан в онлайн пространстве, в том числе от незаконных манипуляций их данными, — первостепенная задача государственных органов», — отметил он. По мнению экспертов, при нажатии на кнопку «Показать пароль» в браузерах Chrome, Edge или системном меню приложения персональные данные пользователей отправляются на сервера Google и Microsoft. В этих случаях IT-гиганты могут без разрешения получить его ФИО, дату рождения, адрес проживания, номера социального страхования, а также контактную, банковскую и платежную информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные IT-гиганты способны собирать личные данные пользователей без их разрешения, при этом не заботясь об утечке информации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. «Иностранные IT-гиганты могут получать персональные данные пользователей без их разрешения. В ряде случаев они могут проинформировать об этом. Сбор личной информации пользователей без их ведома — лишь половина проблемы. Из-за своего масштаба и сложности выстроенных процессов многие компании элементарно не понимают, как их система собирает, обрабатывает и хранит данные. Учитывая, как много сведений о себе современный человек доверяет приложениям, браузерам и операционным системам, подобная халатность недопустима», — подчеркнул Вадим Виноградов. Член Общественной палаты РФ добавил, что в случае утечки персональных данных пользователей иностранные IT-гиганты стараются это скрыть. «Прежде всего любого IT-гиганта заботят собственные доходы, а на проблемы пользователя он обращает внимание только тогда, когда из-за этого начинаются проблемы у самой корпорации. Это означает, что компания, скорее всего, постарается замолчать, скрыть или преуменьшить проблему. Подобные случаи уже были и не единичные. Это в очередной раз доказывает тот факт, что корпорации вполне могут считать нормальным не сообщать пользователям об очевидных проблемах, даже если они касаются их персональных данных. По этой причине слепо верить заверениям и обещаниям IT-гигантов нельзя», — заметил Виноградов. Собеседник агентства подчеркнул, что в России принимаются меры, направленные на защиту пользователей и их персональной информации от незаконного сбора и хранения в открытом доступе. «Государство активно работает над защитой персональных данных россиян в сети. Для этого принимается ряд мер, в том числе законодательных, ужесточающих ответственность за неправомерный сбор, хранение и обработку данных. Защита граждан в онлайн пространстве, в том числе от незаконных манипуляций их данными, — первостепенная задача государственных органов», — отметил он. По мнению экспертов, при нажатии на кнопку «Показать пароль» в браузерах Chrome, Edge или системном меню приложения персональные данные пользователей отправляются на сервера Google и Microsoft. В этих случаях IT-гиганты могут без разрешения получить его ФИО, дату рождения, адрес проживания, номера социального страхования, а также контактную, банковскую и платежную информацию.