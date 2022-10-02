Express: холодная зима заставит Германию пойти на компромисс с Россией

03 октября 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Жители ФРГ будут оказывать давление на правительство страны из-за холодной зимы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Дефицит энергии этой зимой может подтолкнуть немецкое правительство к компромиссу с Россией. Об этом сообщает британское издание Express. «Германия может быть вынуждена пойти на компромиссы, поскольку у нее заканчивается газ для энергетики и отопления домов», — сказано в материале. Отмечается, что разговоры об этом пошли после того, того как немецкий газовый регулятор, отвечающий за нормирование поставок в случае кризиса, заявил, что потребление домохозяйств в экономическом центре Европы слишком велико. Ситуацию усугубляет возможная холодная зима. Уже на прошлой неделе было зафиксировано увеличение потребления газа в домашних хозяйствах Германии на 14,5% по сравнению со средним показателем за последние четыре года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна справиться без российского газа этой зимой. Также сообщалось, что в ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В связи с тем, что ограничены поставки российского газа в Европу, там столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.

Дефицит энергии этой зимой может подтолкнуть немецкое правительство к компромиссу с Россией. Об этом сообщает британское издание Express. «Германия может быть вынуждена пойти на компромиссы, поскольку у нее заканчивается газ для энергетики и отопления домов», — сказано в материале. Отмечается, что разговоры об этом пошли после того, того как немецкий газовый регулятор, отвечающий за нормирование поставок в случае кризиса, заявил, что потребление домохозяйств в экономическом центре Европы слишком велико. Ситуацию усугубляет возможная холодная зима. Уже на прошлой неделе было зафиксировано увеличение потребления газа в домашних хозяйствах Германии на 14,5% по сравнению со средним показателем за последние четыре года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна справиться без российского газа этой зимой. Также сообщалось, что в ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В связи с тем, что ограничены поставки российского газа в Европу, там столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.