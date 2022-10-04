04 октября 2022

Байден ввел новую важную антироссийскую меру

Байден запретил Минфину США обмениваться специальными правами с РФ
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден подписал закон, запрещающий Минфину менять на доллары российские СДР Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает американскому министру финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент [США Джо Байден] подписал закон <…>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о подготовке к созданию замены доллара. По словам председателя правительства РФ Михаил Мишустин, все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах.

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Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает американскому министру финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент [США Джо Байден] подписал закон <…>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Ранее президент России Владимир Путин заявил о подготовке к созданию замены доллара. По словам председателя правительства РФ Михаил Мишустин, все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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