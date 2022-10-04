Байден ввел новую важную антироссийскую меру

Байден запретил Минфину США обмениваться специальными правами с РФ

05 октября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Джо Байден подписал закон, запрещающий Минфину менять на доллары российские СДР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает американскому министру финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент [США Джо Байден] подписал закон <…>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Ранее президент России Владимир Путин заявил о подготовке к созданию замены доллара. По словам председателя правительства РФ Михаил Мишустин, все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает американскому министру финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент [США Джо Байден] подписал закон <…>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Белоруссии», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Ранее президент России Владимир Путин заявил о подготовке к созданию замены доллара. По словам председателя правительства РФ Михаил Мишустин, все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах.