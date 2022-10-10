В Госдуме опровергли участие Беларуси в СВО 10 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 + Глава думского комитета по обороне заявил, что необходимости для участия Белоруссии в СВО пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме заявили, что пока нет необходимости участия Белоруссии в спецоперации. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. «Необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет», — заявил Картаполов РИА «Новости». Также он добавил, что на данный момент действующая группировка со всем справляется. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о том, что совместно с Россией будет развернута совместная группировка войск. Лукашенко уточнил, что данная группировка будет задействована лишь в случае определенного уровня угрозы. В Госдуме заявили, что пока нет необходимости участия Белоруссии в спецоперации. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. «Необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет», — заявил Картаполов РИА «Новости». Также он добавил, что на данный момент действующая группировка со всем справляется. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о том, что совместно с Россией будет развернута совместная группировка войск. Лукашенко уточнил, что данная группировка будет задействована лишь в случае определенного уровня угрозы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям