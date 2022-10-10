В Госдуме опровергли участие Беларуси в СВО

Глава думского комитета по обороне заявил, что необходимости для участия Белоруссии в СВО пока нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Госдуме заявили, что пока нет необходимости участия Белоруссии в спецоперации. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
«Необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет», — заявил Картаполов РИА «Новости». Также он добавил, что на данный момент действующая группировка со всем справляется.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о том, что совместно с Россией будет развернута совместная группировка войск. Лукашенко уточнил, что данная группировка будет задействована лишь в случае определенного уровня угрозы.
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