В Госдуме опровергли участие Беларуси в СВО

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, памятник георгию победоносцу, москва
Глава думского комитета по обороне заявил, что необходимости для участия Белоруссии в СВО пока нет Фото:
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В Госдуме заявили, что пока нет необходимости участия Белоруссии в спецоперации. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет», — заявил Картаполов РИА «Новости». Также он добавил, что на данный момент действующая группировка со всем справляется.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о том, что совместно с Россией будет развернута совместная группировка войск. Лукашенко уточнил, что данная группировка будет задействована лишь в случае определенного уровня угрозы.

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В Госдуме заявили, что пока нет необходимости участия Белоруссии в спецоперации. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. «Необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет», — заявил Картаполов РИА «Новости». Также он добавил, что на данный момент действующая группировка со всем справляется. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о том, что совместно с Россией будет развернута совместная группировка войск. Лукашенко уточнил, что данная группировка будет задействована лишь в случае определенного уровня угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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