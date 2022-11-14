14 ноября 2022

Росфинмониторинг запросил у банков данные о россиянах для борьбы с обналом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги и банкомат. Москва, банкомат, купюры, купюра, деньги в руке, деньги, рубли, деньги в руках
Будут исследоваться записи с камер, установленных на банкоматах и в отделениях банков Фото:

Росфинмониторинг планирует повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием денег. Для этого банки обяжут делиться фото и видеоматериалами с камер в отделениях и банкоматах. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства.

«Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись» — уточнили в Росфинмониторинге. Предполагается, что данные материалы помогут установить реального держателя банковской карты, а также отследить лиц, находящихся в розыске. В целом, эти меры должны повысить эффективность работы, считают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Финансовая разведка, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили способ, при помощи которого рестораны и кафе уходят от выплат налогов. В схеме задействованы подменные кассы. В результате проведения безналичной оплаты в заведении, средства уходили на счет другой организации.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Росфинмониторинг планирует повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием денег. Для этого банки обяжут делиться фото и видеоматериалами с камер в отделениях и банкоматах. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. «Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись» — уточнили в Росфинмониторинге. Предполагается, что данные материалы помогут установить реального держателя банковской карты, а также отследить лиц, находящихся в розыске. В целом, эти меры должны повысить эффективность работы, считают в ведомстве. Ранее сообщалось, что Финансовая разведка, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили способ, при помощи которого рестораны и кафе уходят от выплат налогов. В схеме задействованы подменные кассы. В результате проведения безналичной оплаты в заведении, средства уходили на счет другой организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...