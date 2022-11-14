Росфинмониторинг запросил у банков данные о россиянах для борьбы с обналом

15 ноября 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Будут исследоваться записи с камер, установленных на банкоматах и в отделениях банков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Росфинмониторинг планирует повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием денег. Для этого банки обяжут делиться фото и видеоматериалами с камер в отделениях и банкоматах. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. «Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись» — уточнили в Росфинмониторинге. Предполагается, что данные материалы помогут установить реального держателя банковской карты, а также отследить лиц, находящихся в розыске. В целом, эти меры должны повысить эффективность работы, считают в ведомстве. Ранее сообщалось, что Финансовая разведка, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили способ, при помощи которого рестораны и кафе уходят от выплат налогов. В схеме задействованы подменные кассы. В результате проведения безналичной оплаты в заведении, средства уходили на счет другой организации.

Росфинмониторинг планирует повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием денег. Для этого банки обяжут делиться фото и видеоматериалами с камер в отделениях и банкоматах. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. «Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись» — уточнили в Росфинмониторинге. Предполагается, что данные материалы помогут установить реального держателя банковской карты, а также отследить лиц, находящихся в розыске. В целом, эти меры должны повысить эффективность работы, считают в ведомстве. Ранее сообщалось, что Финансовая разведка, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили способ, при помощи которого рестораны и кафе уходят от выплат налогов. В схеме задействованы подменные кассы. В результате проведения безналичной оплаты в заведении, средства уходили на счет другой организации.