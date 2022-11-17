В НАТО заявили, что Зеленский разрушил доверие к себе из-за лжи

17 ноября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

На Западе подозревают Владимира Зеленского во лжи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты В НАТО перестают доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому, который продолжает утверждать, что Киев не причастен к инциденту с ракетами в Польше. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Это становится смешным. Украинцы разрушают [наше] доверие к ним. Украину никто не обвиняет, и [Зеленский] откровенно лжет. Это более разрушительно, чем ракета», — сказал дипломат из страны НАТО в интервью Financial Times. В Польше на границе с Украиной упали две ракеты, пишет RT. Предполагалось, что это могли быть российские снаряды из-за проведения спецоперации РФ на Украине. Но в Минобороны РФ заявили, что эти ракеты были элементами украинской C-300. На Западе пришли к выводу, что причиной была работа системы ПВО Украины. Но Зеленский продолжил заявлять о непричастности к произошедшему. Президент США Джо Байден заявил, что это не является доказательством, сообщает «Национальная служба новостей».

В НАТО перестают доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому, который продолжает утверждать, что Киев не причастен к инциденту с ракетами в Польше. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Это становится смешным. Украинцы разрушают [наше] доверие к ним. Украину никто не обвиняет, и [Зеленский] откровенно лжет. Это более разрушительно, чем ракета», — сказал дипломат из страны НАТО в интервью Financial Times. В Польше на границе с Украиной упали две ракеты, пишет RT. Предполагалось, что это могли быть российские снаряды из-за проведения спецоперации РФ на Украине. Но в Минобороны РФ заявили, что эти ракеты были элементами украинской C-300. На Западе пришли к выводу, что причиной была работа системы ПВО Украины. Но Зеленский продолжил заявлять о непричастности к произошедшему. Президент США Джо Байден заявил, что это не является доказательством, сообщает «Национальная служба новостей».