В США продумывают, как заставить Киев пойти на переговоры с Москвой

The Hill: США продумывают способ подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

26 ноября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

США ищут пути влияния на Украину, сообщают западные СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки вместе со своими партнерами решают, как склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом пишет The Hill. «Соединенные Штаты и другие западные сторонники пытаются решить, как сильно подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой», — пишет издание . Журналисты также приводят слова генерала армии США Марка Милли, который призывал Киев инициировать переговоры, так как, по его мнению, силы российской армии «действительно сильно страдают». «Вам следует вести переговоры в то время, когда вы находитесь в своей силе, а ваш оппонент слаб», — цитирует Милли издание. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. По его мнению, российская сторона «ищет передышки», а не конца конфликта. Россия же неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. С таким заявлением выступала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает телеканал 360.

Соединенные Штаты Америки вместе со своими партнерами решают, как склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом пишет The Hill. «Соединенные Штаты и другие западные сторонники пытаются решить, как сильно подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой», — пишет издание. Журналисты также приводят слова генерала армии США Марка Милли, который призывал Киев инициировать переговоры, так как, по его мнению, силы российской армии «действительно сильно страдают». «Вам следует вести переговоры в то время, когда вы находитесь в своей силе, а ваш оппонент слаб», — цитирует Милли издание. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. По его мнению, российская сторона «ищет передышки», а не конца конфликта. Россия же неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. С таким заявлением выступала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает телеканал 360.