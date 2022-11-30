Совфед продлил заморозку накопительной пенсии

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Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
До 2014 года граждане могли сами решать, что делать с накопительной частью пенсии Фото:

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2025. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации.

Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014—2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, дополняет пояснительная записка к документу. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Те 6%, которые бы шли на личную пенсию, сейчас идут на выплаты настоящим пенсионерам. До 2014 года граждане могли сами решать что делать со своими накоплениями.

Ранее Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии. Год назад президент РФ подписал указ о заморозке пенсий до 24 года, сообщает RT. Окончательное решение о продлении заморозки накопительной части пенсии будет после подписания или неподписания закона президентом РФ.

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Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2025. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации. Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014—2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, дополняет пояснительная записка к документу. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Те 6%, которые бы шли на личную пенсию, сейчас идут на выплаты настоящим пенсионерам. До 2014 года граждане могли сами решать что делать со своими накоплениями. Ранее Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии. Год назад президент РФ подписал указ о заморозке пенсий до 24 года, сообщает RT. Окончательное решение о продлении заморозки накопительной части пенсии будет после подписания или неподписания закона президентом РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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