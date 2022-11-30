Совфед продлил заморозку накопительной пенсии

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2025. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации.
Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014—2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, дополняет пояснительная записка к документу. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Те 6%, которые бы шли на личную пенсию, сейчас идут на выплаты настоящим пенсионерам. До 2014 года граждане могли сами решать что делать со своими накоплениями.
Ранее Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии. Год назад президент РФ подписал указ о заморозке пенсий до 24 года, сообщает RT. Окончательное решение о продлении заморозки накопительной части пенсии будет после подписания или неподписания закона президентом РФ.
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Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2025. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации. Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014—2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, дополняет пояснительная записка к документу. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Те 6%, которые бы шли на личную пенсию, сейчас идут на выплаты настоящим пенсионерам. До 2014 года граждане могли сами решать что делать со своими накоплениями. Ранее Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии. Год назад президент РФ подписал указ о заморозке пенсий до 24 года, сообщает RT. Окончательное решение о продлении заморозки накопительной части пенсии будет после подписания или неподписания закона президентом РФ.