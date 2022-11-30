Совфед продлил заморозку накопительной пенсии

30 ноября 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

До 2014 года граждане могли сами решать, что делать с накопительной частью пенсии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2025. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации. Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014—2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, дополняет пояснительная записка к документу. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда . Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Те 6%, которые бы шли на личную пенсию, сейчас идут на выплаты настоящим пенсионерам. До 2014 года граждане могли сами решать что делать со своими накоплениями. Ранее Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии. Год назад президент РФ подписал указ о заморозке пенсий до 24 года, сообщает RT. Окончательное решение о продлении заморозки накопительной части пенсии будет после подписания или неподписания закона президентом РФ.

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2025. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации. Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014—2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, дополняет пояснительная записка к документу. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Те 6%, которые бы шли на личную пенсию, сейчас идут на выплаты настоящим пенсионерам. До 2014 года граждане могли сами решать что делать со своими накоплениями. Ранее Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии. Год назад президент РФ подписал указ о заморозке пенсий до 24 года, сообщает RT. Окончательное решение о продлении заморозки накопительной части пенсии будет после подписания или неподписания закона президентом РФ.