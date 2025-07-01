Завкафедрой Башкирского университета обжог утюгом ягодицы и гениталии

Заведующий кафедрой Башкирского университета госпитализирован в Сочи с серьезными ожогами. Площадь поражения составила около 12% поверхности тела, включая живот, пах, гениталии, бедра и ягодицы.
«52-летний доктор наук Вадим Г. поступил в городскую больницу Сочи с кошмарными ожогами нижней части тела и половых органов», — пишет telegram-канал Baza. Первоначально, отвечая на вопросы медиков, пострадавший заявил, что самостоятельно причинил себе травмы. По его словам, он прижигал себя утюгом в гостиничном номере после проигрыша 300 тысяч рублей в одном из сочинских казино. Позже мужчина изменил свои показания, объяснив, что ожоги ему нанес знакомый по имени Артур.
Вадим Г. прибыл в Сочи вместе с Артуром для празднования Дня России. Мужчины остановились в двухкомнатном гостиничном номере. Утром 18 июня Вадим проснулся с сильной болью и ожогами в области живота и паха. Позже Артур якобы признался, что это он причинил Вадиму травмы при помощи утюга. После инцидента Артур сам отвез Вадима в больницу и предложил версию с самоповреждением из-за проигрыша в казино. Врачи диагностировали контактные ожоги, после чего Вадим был переведен из Сочи в одну из больниц Краснодара для дальнейшего лечения.
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