«Новые люди» хотят заблокировать закон, грозящий монополией на Дальнем Востоке

01 декабря 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Закон о рыболовстве способен лишить рыбаков работы, убеждена Чемерис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающий выдачу инвестиционных квот на вылов рыбы крупным компаниям, ударит по малому и среднему бизнесу и лишит заработка города Дальнего Востока, занимающиеся рыболовством. Такую позицию партии «Новые люди» выразила депутат Государственной думы от фракции Роза Чемерис. Сейчас этот законопроект рассматривает Госдума. «Если инвестиционные квоты введут, на рынке смогут остаться только крупные игроки, а тысячи останутся за бортом», — объяснила Чемерис позицию партии. Ее слова передает пресс-служба «Новых людей». По словам депутата Госдумы, принятие такого законопроекта в его нынешнем виде может привести к опустению городов, у которых ловля рыбы является главным видом промышленности, а также процветанию безработицы. Такие обстоятельства, отметила Чемерис, создадут условия для монополии крупных компаний. Поправки к федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» уже прошли первое чтение 27 октября. Тогда против его утверждения выступил ряд ведущих рыболовецких регионов. В связи с этим Госдумой была создана согласительная комиссия, где дальневосточные губернаторы смогли объяснить свое несогласие с условиями законопроекта. А коллективы рыбаков от Мурманска до Сахалина обратились к президенту России Владимиру Путину за поддержкой. Второе чтение состоится в середине декабря. В его ходе «Новые люди» предлагают учесть интересы малого и среднего бизнеса, а также исключить из законопроекта аукционные квоты на вылов моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающий выдачу инвестиционных квот на вылов рыбы крупным компаниям, ударит по малому и среднему бизнесу и лишит заработка города Дальнего Востока, занимающиеся рыболовством. Такую позицию партии «Новые люди» выразила депутат Государственной думы от фракции Роза Чемерис. Сейчас этот законопроект рассматривает Госдума. «Если инвестиционные квоты введут, на рынке смогут остаться только крупные игроки, а тысячи останутся за бортом», — объяснила Чемерис позицию партии. Ее слова передает пресс-служба «Новых людей». По словам депутата Госдумы, принятие такого законопроекта в его нынешнем виде может привести к опустению городов, у которых ловля рыбы является главным видом промышленности, а также процветанию безработицы. Такие обстоятельства, отметила Чемерис, создадут условия для монополии крупных компаний. Поправки к федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» уже прошли первое чтение 27 октября. Тогда против его утверждения выступил ряд ведущих рыболовецких регионов. В связи с этим Госдумой была создана согласительная комиссия, где дальневосточные губернаторы смогли объяснить свое несогласие с условиями законопроекта. А коллективы рыбаков от Мурманска до Сахалина обратились к президенту России Владимиру Путину за поддержкой. Второе чтение состоится в середине декабря. В его ходе «Новые люди» предлагают учесть интересы малого и среднего бизнеса, а также исключить из законопроекта аукционные квоты на вылов моллюсков и прочих водных беспозвоночных.