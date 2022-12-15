Суд впервые наказал блогера из-за размера шрифта маркировки иноагента

Блогер из Ярославля Андрей Алексеев* является первым, кто был оштрафован за недостаточный шрифт маркировки иноагента.
Блогер Андрей Алексеев был оштрафован из-за размера заглавных букв, использованных подсудимым для маркировки иноагента во ВКонтакте. «Это первый известный случай привлечения иностранного агента за недостаточный размер шрифта маркировки», — сообщил газете «Коммерсант» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
*Андрей Алексеев внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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Блогер из Ярославля Андрей Алексеев* является первым, кто был оштрафован за недостаточный шрифт маркировки иноагента. Блогер Андрей Алексеев был оштрафован из-за размера заглавных букв, использованных подсудимым для маркировки иноагента во ВКонтакте. «Это первый известный случай привлечения иностранного агента за недостаточный размер шрифта маркировки», — сообщил газете «Коммерсант» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. *Андрей Алексеев внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента