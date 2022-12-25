Врач: прием успокоительного за рулем грозит лишением прав

Перед тем, как сесть за руль, не стоит употреблять успокоительное «Ново-Пассит» из-за содержания спирта. С последнего приема должно пройти не меньше восьми часов. Об этом рассказал терапевт Александр Лаврищев.
«В каплях „Ново-Пассита“ содержится 12,19% этанола, или около 0,481 г в каждой разовой дозе. Если запах алкоголя способен выветриться довольно быстро, то в крови его обнаружить могут — вопрос, в каком объеме», — рассказал Лаврищев. Его слова приводит Autonews.
Препарат «Ново-Пассит» делается в основном из валерианы с добавлением других трав. Он относится к группе снотворных и седативных лекарств. Препарат успокаивает нервную систему человека. Из-за частого употребления спиртосодержащих настоек человек может впасть в кому, сообщает портал VSE42.Ru.
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Перед тем, как сесть за руль, не стоит употреблять успокоительное «Ново-Пассит» из-за содержания спирта. С последнего приема должно пройти не меньше восьми часов. Об этом рассказал терапевт Александр Лаврищев. «В каплях „Ново-Пассита“ содержится 12,19% этанола, или около 0,481 г в каждой разовой дозе. Если запах алкоголя способен выветриться довольно быстро, то в крови его обнаружить могут — вопрос, в каком объеме», — рассказал Лаврищев. Его слова приводит Autonews. Препарат «Ново-Пассит» делается в основном из валерианы с добавлением других трав. Он относится к группе снотворных и седативных лекарств. Препарат успокаивает нервную систему человека. Из-за частого употребления спиртосодержащих настоек человек может впасть в кому, сообщает портал VSE42.Ru.