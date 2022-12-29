Малышева: селедка под шубой помогает от высокого холестерина

29 декабря 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Селедка в салате снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, отметила Елена Малышева Фото: Марина Молдавская © URA.RU Салат селедка под шубой снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Таким неожиданным фактом о салате поделилась врач и телеведущая Елена Малышева. «Бляшки не развиваются — в этом плюс селедки», — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале». А ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман пояснил, что селедка — один из рекордсменов по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень плохого холестерина, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Ранее Малышева посоветовала россиянам в борьбе с похмельем в новогодние праздники пить больше воды, сообщает «Дни.ру». По ее словам, это поможет быстрее вывести из организма токсичные вещества. Телеведущая также отметила, что принимать активированный уголь при похмелье — бесполезно, передает Nation News.

Салат селедка под шубой снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Таким неожиданным фактом о салате поделилась врач и телеведущая Елена Малышева. «Бляшки не развиваются — в этом плюс селедки», — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале». А ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман пояснил, что селедка — один из рекордсменов по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень плохого холестерина, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Ранее Малышева посоветовала россиянам в борьбе с похмельем в новогодние праздники пить больше воды, сообщает «Дни.ру». По ее словам, это поможет быстрее вывести из организма токсичные вещества. Телеведущая также отметила, что принимать активированный уголь при похмелье — бесполезно, передает Nation News.