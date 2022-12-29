Малышева: селедка под шубой помогает от высокого холестерина

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Новое кафе
Селедка в салате снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, отметила Елена Малышева Фото:

Салат селедка под шубой снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Таким неожиданным фактом о салате поделилась врач и телеведущая Елена Малышева.

«Бляшки не развиваются — в этом плюс селедки», — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале». А ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман пояснил, что селедка — один из рекордсменов по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень плохого холестерина, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

Ранее Малышева посоветовала россиянам в борьбе с похмельем в новогодние праздники пить больше воды, сообщает «Дни.ру». По ее словам, это поможет быстрее вывести из организма токсичные вещества. Телеведущая также отметила, что принимать активированный уголь при похмелье — бесполезно, передает Nation News.

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Салат селедка под шубой снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Таким неожиданным фактом о салате поделилась врач и телеведущая Елена Малышева. «Бляшки не развиваются — в этом плюс селедки», — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале». А ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман пояснил, что селедка — один из рекордсменов по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень плохого холестерина, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Ранее Малышева посоветовала россиянам в борьбе с похмельем в новогодние праздники пить больше воды, сообщает «Дни.ру». По ее словам, это поможет быстрее вывести из организма токсичные вещества. Телеведущая также отметила, что принимать активированный уголь при похмелье — бесполезно, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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