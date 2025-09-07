В США предложили подлый способ вынудить Россию к переговорам

Министр финансов США Бессент: мы готовы усилить давление на Россию
США понадобится помощь Евросоюза в усилении давления на Россию, заявил Бессент
США понадобится помощь Евросоюза в усилении давления на Россию, заявил Бессент

В США готовы усилить давление на Россию, если им поможет Европа. Это будет сделано для того, чтобы «подтолкнуть» РФ на переговоры с Украиной. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы готовы усилить давление на  Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами», — заявил Бессент. Его слова приводит телеканал NBC News. Он отметил, что если США и ЕС введут дополнительные санкции и тарифы для стран, покупающих российскую нефть, то в России наступят экономические проблемы, которые вынудят сесть за стол переговоров.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент уже заявлял о необходимости усиления санкционного давления на Россию и призывал европейских партнеров активнее поддерживать такие меры. После встречи президентов России и США на Аляске 15 августа американские власти заявили об изучении всех вариантов ответа из-за обострения ситуации на Украине.

