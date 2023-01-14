Молодая мать с ребенком выпала из окна в Подмосковье

14 января 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Молодая мать с ребенком выпала из окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Подмосковье молодая мать с двухмесячным ребенком выпала из окна. Об этом сообщают в СМИ. «Трагедия произошла на улице Академика Северина в поселке Мирный. Тела обнаружила мать погибшей», — передает Nation News. Уточняется, что погибшей было 25 лет. Супруг погибшей находился на работе. На месте происшествия работает следственная группа. Ранее сообщалось, что в Челябинской области молодая мать тяжело избила своего годовалого сына из-за того, что он громко плакал в больнице. Ребенок находился в больнице с температурой. Родительница состоит на учете в ПДН.

В Подмосковье молодая мать с двухмесячным ребенком выпала из окна. Об этом сообщают в СМИ. «Трагедия произошла на улице Академика Северина в поселке Мирный. Тела обнаружила мать погибшей», — передает Nation News. Уточняется, что погибшей было 25 лет. Супруг погибшей находился на работе. На месте происшествия работает следственная группа. Ранее сообщалось, что в Челябинской области молодая мать тяжело избила своего годовалого сына из-за того, что он громко плакал в больнице. Ребенок находился в больнице с температурой. Родительница состоит на учете в ПДН.