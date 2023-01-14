Молодая мать с ребенком выпала из окна в Подмосковье

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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
Молодая мать с ребенком выпала из окна Фото:

В Подмосковье молодая мать с двухмесячным ребенком выпала из окна. Об этом сообщают в СМИ.

«Трагедия произошла на улице Академика Северина в поселке Мирный. Тела обнаружила мать погибшей», — передает Nation News. Уточняется, что погибшей было 25 лет. Супруг погибшей находился на работе. На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области молодая мать тяжело избила своего годовалого сына из-за того, что он громко плакал в больнице. Ребенок находился в больнице с температурой. Родительница состоит на учете в ПДН.

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В Подмосковье молодая мать с двухмесячным ребенком выпала из окна. Об этом сообщают в СМИ. «Трагедия произошла на улице Академика Северина в поселке Мирный. Тела обнаружила мать погибшей», — передает Nation News. Уточняется, что погибшей было 25 лет. Супруг погибшей находился на работе. На месте происшествия работает следственная группа. Ранее сообщалось, что в Челябинской области молодая мать тяжело избила своего годовалого сына из-за того, что он громко плакал в больнице. Ребенок находился в больнице с температурой. Родительница состоит на учете в ПДН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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