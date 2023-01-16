У начальника курганской Росгвардии появился новый заместитель

17 января 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Начальнику курганской Росгвардии Олегу Охрименко назначили заместителя по политработе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане назначен новый заместитель начальника управления Росгвардии по Курганской области. Информация появилась на сайте территориального органа. «На должность заместителя начальника управления назначен полковник Ильин Роман Олегович», — сообщается на сайте территориального управления. Он будет отвечать за военно-политическую работу. По данным источников из силовых структур, до назначения в курганское управление Росгвардии Ильин работал в Тюмени. Информация о появлении нового заместителя появилась 17 января. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане назначили нового начальника территориального управления войск нацгвардии. 53-летний Юрий Охрименко был представлен курганским подчиненным 22 ноября.

В Кургане назначен новый заместитель начальника управления Росгвардии по Курганской области. Информация появилась на сайте территориального органа. «На должность заместителя начальника управления назначен полковник Ильин Роман Олегович», — сообщается на сайте территориального управления. Он будет отвечать за военно-политическую работу. По данным источников из силовых структур, до назначения в курганское управление Росгвардии Ильин работал в Тюмени. Информация о появлении нового заместителя появилась 17 января. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане назначили нового начальника территориального управления войск нацгвардии. 53-летний Юрий Охрименко был представлен курганским подчиненным 22 ноября.