16 января 2023

У начальника курганской Росгвардии появился новый заместитель

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти героев. Курган, охрименко олег
Начальнику курганской Росгвардии Олегу Охрименко назначили заместителя по политработе Фото:

В Кургане назначен новый заместитель начальника управления Росгвардии по Курганской области. Информация появилась на сайте территориального органа.

«На должность заместителя начальника управления назначен полковник Ильин Роман Олегович», — сообщается на сайте территориального управления. Он будет отвечать за военно-политическую работу.

По данным источников из силовых структур, до назначения в курганское управление Росгвардии Ильин работал в Тюмени. Информация о появлении нового заместителя появилась 17 января.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане назначили нового начальника территориального управления войск нацгвардии. 53-летний Юрий Охрименко был представлен курганским подчиненным 22 ноября.

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В Кургане назначен новый заместитель начальника управления Росгвардии по Курганской области. Информация появилась на сайте территориального органа. «На должность заместителя начальника управления назначен полковник Ильин Роман Олегович», — сообщается на сайте территориального управления. Он будет отвечать за военно-политическую работу. По данным источников из силовых структур, до назначения в курганское управление Росгвардии Ильин работал в Тюмени. Информация о появлении нового заместителя появилась 17 января. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане назначили нового начальника территориального управления войск нацгвардии. 53-летний Юрий Охрименко был представлен курганским подчиненным 22 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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