Die Welt: Киев считает себя обманутым Шольцем

Die Welt: власти Киева считают, что Шольц обманул их своим отказом отправлять танки

20 января 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Из-за новых условий по танковому вопросу, в Киеве осудили Олафа Шольца, пишет Die Welt Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за условий Германии к США, по предоставлению Украине своих танков, Киев считает себя обманутым. Об этом сообщает газета Die Welt. «Киев просто чувствует себя обманутым канцлером ФРГ Олафом Шольцем», — подчеркивают авторы издания. Также они в материале ссылаются на источник в украинском правительстве. Тот подчеркнул, что даже если США поставят свои танки Abrams, у Германии могут появиться новые оправдания, чтобы не поставлять собственные. «Изначально говорилось, что танки Leopard будут поставлены, если союзники также отправят основные боевые танки западного образца. <…> [Новые] обязательства мы не можем воспринимать всерьез», — уточняет источник. США и другие западные страны поставляют вооружение на Украину после начала спецоперации РФ. Украина начала запрашивать у Запада тяжелое вооружение в виде танков. Но в Германии заявили, что дадут технику только в том случае, если США первыми отдадут свои Abrams. На этой почве Германия и США поспорили. Также президент Украины Владимир Зеленский осудил Шольца за отказ отдавать танки.

Из-за условий Германии к США, по предоставлению Украине своих танков, Киев считает себя обманутым. Об этом сообщает газета Die Welt. «Киев просто чувствует себя обманутым канцлером ФРГ Олафом Шольцем», — подчеркивают авторы издания. Также они в материале ссылаются на источник в украинском правительстве. Тот подчеркнул, что даже если США поставят свои танки Abrams, у Германии могут появиться новые оправдания, чтобы не поставлять собственные. «Изначально говорилось, что танки Leopard будут поставлены, если союзники также отправят основные боевые танки западного образца. <…> [Новые] обязательства мы не можем воспринимать всерьез», — уточняет источник. США и другие западные страны поставляют вооружение на Украину после начала спецоперации РФ. Украина начала запрашивать у Запада тяжелое вооружение в виде танков. Но в Германии заявили, что дадут технику только в том случае, если США первыми отдадут свои Abrams. На этой почве Германия и США поспорили. Также президент Украины Владимир Зеленский осудил Шольца за отказ отдавать танки.