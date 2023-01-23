Военный эксперт Евсеев объяснил, для чего Украине очередной этап мобилизации Глава отдела Института стран СНГ Евсеев: мобилизация нужна Украине для наращивания числа бойцов на передовой 24 января 2023 в 03:02 Размер текста - 17 + Часть мобилизованных идет в бой без подготовки, считает Владимир Евсеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мобилизация на Украине необходима для увеличения числа бойцов на тяжелых участках фронта. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев. «Сейчас на линии фронта с украинской стороны постоянно находится 350 тысяч человек. Хотят увеличить это число до 450 тысяч», — сообщил «Известиям» глава отдела Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. По его словам, мобилизованные украинцы частично идут в бой без подготовки, чтобы «закрыть дыры» на самых тяжелых участках фронта. Остальные обучаются, чтобы доукомплектовать боеспособные части. Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед командованием задачу сформировать резервы личного состава. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизация в стране еще не завершена, поскольку не призвано то число людей, которое было утверждено Зеленским. В подъездах Киева развесили приказы о всеобщей мобилизации, что взволновало мирное население. Мобилизация на Украине необходима для увеличения числа бойцов на тяжелых участках фронта. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев. «Сейчас на линии фронта с украинской стороны постоянно находится 350 тысяч человек. Хотят увеличить это число до 450 тысяч», — сообщил «Известиям» глава отдела Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. По его словам, мобилизованные украинцы частично идут в бой без подготовки, чтобы «закрыть дыры» на самых тяжелых участках фронта. Остальные обучаются, чтобы доукомплектовать боеспособные части. Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед командованием задачу сформировать резервы личного состава. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизация в стране еще не завершена, поскольку не призвано то число людей, которое было утверждено Зеленским. В подъездах Киева развесили приказы о всеобщей мобилизации, что взволновало мирное население. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям