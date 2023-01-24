Джонсон изменил мнение по ключевому для Украины решению

Daily Mail: Джонсон согласился насчет вступления Украина в НАТО

24 января 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон заявил, что Украину нужно принять в НАТО для урегулирования кризиса в стране Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передумал насчет вопроса вступления Украины в НАТО. Теперь он согласен с потенциальным членством страны, хотя до этого заявлял обратное. Об этом написал сам Джонсон в материале британской газеты Daily Mail. «Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно, что Украина должна присоединиться [к НАТО]», — уточнил Борис Джонсон. Он подчеркнул, что причиной кризиса на Украине как раз является неспособность Запада принять страну в альянс. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у Джонсона помощи о вступлении в альянс. Когда Джонсон еще был на своем посту премьер-министра, он говорил, что в обозримом будущем вступление Украины в НАТО «даже близко невозможно». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Украина уже превратилась в «частную военную компанию НАТО», передает Ридус.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передумал насчет вопроса вступления Украины в НАТО. Теперь он согласен с потенциальным членством страны, хотя до этого заявлял обратное. Об этом написал сам Джонсон в материале британской газеты Daily Mail. «Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно, что Украина должна присоединиться [к НАТО]», — уточнил Борис Джонсон. Он подчеркнул, что причиной кризиса на Украине как раз является неспособность Запада принять страну в альянс. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у Джонсона помощи о вступлении в альянс. Когда Джонсон еще был на своем посту премьер-министра, он говорил, что в обозримом будущем вступление Украины в НАТО «даже близко невозможно». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Украина уже превратилась в «частную военную компанию НАТО», передает Ридус.