Джонсон изменил мнение по ключевому для Украины решению

Daily Mail: Джонсон согласился насчет вступления Украина в НАТО
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Борис Джонсон
Борис Джонсон заявил, что Украину нужно принять в НАТО для урегулирования кризиса в стране Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передумал насчет вопроса вступления Украины в НАТО. Теперь он согласен с потенциальным членством страны, хотя до этого заявлял обратное. Об этом написал сам Джонсон в материале британской газеты Daily Mail.

«Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно, что Украина должна присоединиться [к НАТО]», — уточнил Борис Джонсон. Он подчеркнул, что причиной кризиса на Украине как раз является неспособность Запада принять страну в альянс.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у Джонсона помощи о вступлении в альянс. Когда Джонсон еще был на своем посту премьер-министра, он говорил, что в обозримом будущем вступление Украины в НАТО «даже близко невозможно». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Украина уже превратилась в «частную военную компанию НАТО», передает Ридус.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передумал насчет вопроса вступления Украины в НАТО. Теперь он согласен с потенциальным членством страны, хотя до этого заявлял обратное. Об этом написал сам Джонсон в материале британской газеты Daily Mail. «Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно, что Украина должна присоединиться [к НАТО]», — уточнил Борис Джонсон. Он подчеркнул, что причиной кризиса на Украине как раз является неспособность Запада принять страну в альянс. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у Джонсона помощи о вступлении в альянс. Когда Джонсон еще был на своем посту премьер-министра, он говорил, что в обозримом будущем вступление Украины в НАТО «даже близко невозможно». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Украина уже превратилась в «частную военную компанию НАТО», передает Ридус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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