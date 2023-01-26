26 января 2023

Певец SHAMAN объяснил новую прическу голосом в голове. Видео

Певец SHAMAN рассказал, что обрезал свои дреды из-за внутреннего побуждения к переменам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, музыкант, вокал, певец, солист
Певец SHAMAN обрезал дреды Фото:

Певец и композитор Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN рассказал, что решил сменить свой устоявшийся образ и обрезать дреды из-за внутренних побуждений и готовности к переменам. Он подчеркнул, что людям свойственно меняться.

«На самом деле, в общем-то, у меня все это происходит естественным образом. Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. <…> А вообще, людям свойственно меняться. Я тоже живой человек», — рассказал Ярослав Дронов Пятому каналу.

Певец выпустил свой новый клип «Исповедь», где предстал в новом образе. По сюжету, герой Дронова находится в поисках самого себя. В какой-то момент тот набредает на церковь, где встречает священника. И по итогу герой протягивает тому ножницы. «Через бога прихожу к себе новому», — пояснил SHAMAN смысловую нагрузку своего произведения.

Ранее Ярослав Дронов пообещал поехать с гастролями на Донбасс. 14 и 15 января он дал благотворительные концерты в Луганске и Мариуполе.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Певец и композитор Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN рассказал, что решил сменить свой устоявшийся образ и обрезать дреды из-за внутренних побуждений и готовности к переменам. Он подчеркнул, что людям свойственно меняться. «На самом деле, в общем-то, у меня все это происходит естественным образом. Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. <…> А вообще, людям свойственно меняться. Я тоже живой человек», — рассказал Ярослав Дронов Пятому каналу. Певец выпустил свой новый клип «Исповедь», где предстал в новом образе. По сюжету, герой Дронова находится в поисках самого себя. В какой-то момент тот набредает на церковь, где встречает священника. И по итогу герой протягивает тому ножницы. «Через бога прихожу к себе новому», — пояснил SHAMAN смысловую нагрузку своего произведения. Ранее Ярослав Дронов пообещал поехать с гастролями на Донбасс. 14 и 15 января он дал благотворительные концерты в Луганске и Мариуполе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...