Певец SHAMAN рассказал, что обрезал свои дреды из-за внутреннего побуждения к переменам

Певец SHAMAN обрезал дреды Фото: Дарья Попова © URA.RU

Певец и композитор Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN рассказал, что решил сменить свой устоявшийся образ и обрезать дреды из-за внутренних побуждений и готовности к переменам. Он подчеркнул, что людям свойственно меняться.

«На самом деле, в общем-то, у меня все это происходит естественным образом. Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. <…> А вообще, людям свойственно меняться. Я тоже живой человек», — рассказал Ярослав Дронов Пятому каналу.

Певец выпустил свой новый клип «Исповедь», где предстал в новом образе. По сюжету, герой Дронова находится в поисках самого себя. В какой-то момент тот набредает на церковь, где встречает священника. И по итогу герой протягивает тому ножницы. «Через бога прихожу к себе новому», — пояснил SHAMAN смысловую нагрузку своего произведения.

Ранее Ярослав Дронов пообещал поехать с гастролями на Донбасс. 14 и 15 января он дал благотворительные концерты в Луганске и Мариуполе.