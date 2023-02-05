Врач: использование вейпов вызывает «попкорновую болезнь»

Парение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой болезни». Свое название болезнь получила из-за характерного звука лопнувшего попкорна, который возникает при прослушивании легких врачем. Об этом предупредил пульмонолог Марат Фаррахов.
«Когда слушают легкие у этих людей, то выслушивается крепитация. Это очень характерный звук лопнувшего попкорна. Когда с фонендоскопом слушаешь, его трудно с чем-то перепутать», — заявил Марат Фаррахов в разговоре с радио Sputnik. Он также отметил, что рентген парящего человека показывает особые затемнения в области легких. По словам эксперта, они напоминают лопнувший попкорн.
Фаррахов также добавил, что люди, использующие вейпы, находятся в зоне повышенного риска. Им необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Эксперт отметил, что поводом для беспокойства выступает кашель и повышенная утомляемость при прежних нагрузках.
В январе 2023 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Первым с такой инициативой выступил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов в 2019 году. Он предлагал запретить вейпы, если от них будут умирать люди. Ограничения для электронных сигарет стали появляться в 2019 году. В 2021 году в России начал действовать закон об ограничении продажи продукции для электронных сигарет. Тогда запретили продажу никотинсодержащей продукции крепче 20 мг\мл.
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Парение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой болезни». Свое название болезнь получила из-за характерного звука лопнувшего попкорна, который возникает при прослушивании легких врачем. Об этом предупредил пульмонолог Марат Фаррахов. «Когда слушают легкие у этих людей, то выслушивается крепитация. Это очень характерный звук лопнувшего попкорна. Когда с фонендоскопом слушаешь, его трудно с чем-то перепутать», — заявил Марат Фаррахов в разговоре с радио Sputnik. Он также отметил, что рентген парящего человека показывает особые затемнения в области легких. По словам эксперта, они напоминают лопнувший попкорн. Фаррахов также добавил, что люди, использующие вейпы, находятся в зоне повышенного риска. Им необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Эксперт отметил, что поводом для беспокойства выступает кашель и повышенная утомляемость при прежних нагрузках. В январе 2023 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Первым с такой инициативой выступил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов в 2019 году. Он предлагал запретить вейпы, если от них будут умирать люди. Ограничения для электронных сигарет стали появляться в 2019 году. В 2021 году в России начал действовать закон об ограничении продажи продукции для электронных сигарет. Тогда запретили продажу никотинсодержащей продукции крепче 20 мг\мл.