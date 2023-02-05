Врач: использование вейпов вызывает «попкорновую болезнь»

06 февраля 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

«Попкорновая болезнь» получила свое название из-за характерного треска в легких, рассказал Марат Фаррахов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой болезни». Свое название болезнь получила из-за характерного звука лопнувшего попкорна, который возникает при прослушивании легких врачем. Об этом предупредил пульмонолог Марат Фаррахов. «Когда слушают легкие у этих людей, то выслушивается крепитация. Это очень характерный звук лопнувшего попкорна. Когда с фонендоскопом слушаешь, его трудно с чем-то перепутать», — заявил Марат Фаррахов в разговоре с радио Sputnik. Он также отметил, что рентген парящего человека показывает особые затемнения в области легких. По словам эксперта, они напоминают лопнувший попкорн. Фаррахов также добавил, что люди, использующие вейпы, находятся в зоне повышенного риска. Им необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Эксперт отметил, что поводом для беспокойства выступает кашель и повышенная утомляемость при прежних нагрузках. В январе 2023 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Первым с такой инициативой выступил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов в 2019 году. Он предлагал запретить вейпы, если от них будут умирать люди. Ограничения для электронных сигарет стали появляться в 2019 году. В 2021 году в России начал действовать закон об ограничении продажи продукции для электронных сигарет. Тогда запретили продажу никотинсодержащей продукции крепче 20 мг\мл. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой болезни». Свое название болезнь получила из-за характерного звука лопнувшего попкорна, который возникает при прослушивании легких врачем. Об этом предупредил пульмонолог Марат Фаррахов. «Когда слушают легкие у этих людей, то выслушивается крепитация. Это очень характерный звук лопнувшего попкорна. Когда с фонендоскопом слушаешь, его трудно с чем-то перепутать», — заявил Марат Фаррахов в разговоре с радио Sputnik. Он также отметил, что рентген парящего человека показывает особые затемнения в области легких. По словам эксперта, они напоминают лопнувший попкорн. Фаррахов также добавил, что люди, использующие вейпы, находятся в зоне повышенного риска. Им необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Эксперт отметил, что поводом для беспокойства выступает кашель и повышенная утомляемость при прежних нагрузках. В январе 2023 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Первым с такой инициативой выступил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов в 2019 году. Он предлагал запретить вейпы, если от них будут умирать люди. Ограничения для электронных сигарет стали появляться в 2019 году. В 2021 году в России начал действовать закон об ограничении продажи продукции для электронных сигарет. Тогда запретили продажу никотинсодержащей продукции крепче 20 мг\мл.