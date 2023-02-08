В Госдуму внесен закон о дискредитации добровольцев

08 февраля 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

За критику добровольцев будет уголовная и административная ответственность Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуму внесли закон о дискредитации добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Изменения дополнят уже существующий закон о дискредитации российской армии. Об этом сообщил председатель комиссии, депутат от партии «Единая Россия» Василий Пискарев. «Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным Силам России в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», — цитирует Пискарева РБК. Изменения внесут в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК (дискредитация армии РФ). Инициатором изменений сдал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Национальная служба новостей». С подобным предложением выступал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он попросил наказывать критикующих заключенных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

В Госдуму внесли закон о дискредитации добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Изменения дополнят уже существующий закон о дискредитации российской армии. Об этом сообщил председатель комиссии, депутат от партии «Единая Россия» Василий Пискарев. «Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным Силам России в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», — цитирует Пискарева РБК. Изменения внесут в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК (дискредитация армии РФ). Инициатором изменений сдал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Национальная служба новостей». С подобным предложением выступал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он попросил наказывать критикующих заключенных, которые участвуют в спецоперации на Украине.