Зампред Бундестага: поставки оружия Украине являются первым шагом к переговорам

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Мир нельзя навязать, заявила зампред Бундестага Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки оружия Украине являются шагом к мирным переговорам, поэтому нужно продолжить военную помощь. Об этом заявила зампредседателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт.

«Призыв к мирным переговорам и немедленному прекращению любой военной поддержки Украины является не только наивным, но и нечестным. Мир и свобода могут существовать только на равных условиях. Военная поддержка [Украины] сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять», — сказала Геринг-Эккардт в интервью Funke.

Так она отреагировала на «манифест в поддержку мира на Украине», который подготовили в Германии. Авторы инициативы настаивают на мирном урегулировании конфликта, а не на военной поддержке.

Запад поддерживает Украину в конфликте с Россией и отправляет ей оружие. Германия пообещала отправить ВСУ танки. СМИ сообщали, что Украина получит около 187 экземпляров Leopard. В НАТО также заявляли, что считают поставки вооружения Украине путем к миру.

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Поставки оружия Украине являются шагом к мирным переговорам, поэтому нужно продолжить военную помощь. Об этом заявила зампредседателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт. «Призыв к мирным переговорам и немедленному прекращению любой военной поддержки Украины является не только наивным, но и нечестным. Мир и свобода могут существовать только на равных условиях. Военная поддержка [Украины] сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять», — сказала Геринг-Эккардт в интервью Funke. Так она отреагировала на «манифест в поддержку мира на Украине», который подготовили в Германии. Авторы инициативы настаивают на мирном урегулировании конфликта, а не на военной поддержке. Запад поддерживает Украину в конфликте с Россией и отправляет ей оружие. Германия пообещала отправить ВСУ танки. СМИ сообщали, что Украина получит около 187 экземпляров Leopard. В НАТО также заявляли, что считают поставки вооружения Украине путем к миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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