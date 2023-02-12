Зампред Бундестага: поставки оружия Украине являются первым шагом к переговорам

12 февраля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Мир нельзя навязать, заявила зампред Бундестага Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки оружия Украине являются шагом к мирным переговорам, поэтому нужно продолжить военную помощь. Об этом заявила зампредседателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт. «Призыв к мирным переговорам и немедленному прекращению любой военной поддержки Украины является не только наивным, но и нечестным. Мир и свобода могут существовать только на равных условиях. Военная поддержка [Украины] сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять», — сказала Геринг-Эккардт в интервью Funke. Так она отреагировала на «манифест в поддержку мира на Украине», который подготовили в Германии. Авторы инициативы настаивают на мирном урегулировании конфликта, а не на военной поддержке. Запад поддерживает Украину в конфликте с Россией и отправляет ей оружие. Германия пообещала отправить ВСУ танки. СМИ сообщали, что Украина получит около 187 экземпляров Leopard. В НАТО также заявляли, что считают поставки вооружения Украине путем к миру.

Поставки оружия Украине являются шагом к мирным переговорам, поэтому нужно продолжить военную помощь. Об этом заявила зампредседателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт. «Призыв к мирным переговорам и немедленному прекращению любой военной поддержки Украины является не только наивным, но и нечестным. Мир и свобода могут существовать только на равных условиях. Военная поддержка [Украины] сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять», — сказала Геринг-Эккардт в интервью Funke. Так она отреагировала на «манифест в поддержку мира на Украине», который подготовили в Германии. Авторы инициативы настаивают на мирном урегулировании конфликта, а не на военной поддержке. Запад поддерживает Украину в конфликте с Россией и отправляет ей оружие. Германия пообещала отправить ВСУ танки. СМИ сообщали, что Украина получит около 187 экземпляров Leopard. В НАТО также заявляли, что считают поставки вооружения Украине путем к миру.