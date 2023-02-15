Лавров призвал Запад не игнорировать письма Мишустина

15 февраля 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Швеция и Дания игнорируют письма Михаила Мишустина, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Представители Дании и Швеции полгода не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Мишустин предлагал назначить доверенное лицо с российской стороны, которое примет участие в расследовании теракта на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Уже полгода молчат как рыба об лед, и с сентября ни шведы, ни датчане не отвечают на официальные письма нашего премьер-министра Мишустина, который очень вежливо предложил назначить какое-то контактное лицо, с которым можно будет вести разговор», — заявил Сергей Лавров, комментируя участие России в расследовании взрывов на «Северных потоках». Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября. Повреждения зафиксировали в зоне владения Швеции и Дании. После этого началось расследование, однако Россия в нем не принимает участие из-за того, что ее не допускают. Американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии опубликовал материал о причастности США к диверсии на «Северных потоках».

Представители Дании и Швеции полгода не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Мишустин предлагал назначить доверенное лицо с российской стороны, которое примет участие в расследовании теракта на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Уже полгода молчат как рыба об лед, и с сентября ни шведы, ни датчане не отвечают на официальные письма нашего премьер-министра Мишустина, который очень вежливо предложил назначить какое-то контактное лицо, с которым можно будет вести разговор», — заявил Сергей Лавров, комментируя участие России в расследовании взрывов на «Северных потоках». Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября. Повреждения зафиксировали в зоне владения Швеции и Дании. После этого началось расследование, однако Россия в нем не принимает участие из-за того, что ее не допускают. Американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии опубликовал материал о причастности США к диверсии на «Северных потоках».