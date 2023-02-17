Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ потеряли практически всех опытных пилотов

У ВСУ не осталось пилотов и новых самолетов не будет Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские авиационные подразделения потеряли почти всех опытных пилотов. Осталась лишь молодежь, которая не может эффективно воевать. Об этом заявил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец».

«Большие потери были в авиации у противника. Если у нас опытные люди, у них осталась только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится. Опыт нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. У нас многие люди до этого прошли многие „горячие точки“, он есть», — сказал «Горец».



Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сразиться за Бахмут (Артемовск) с помощью военной авиации. Говоря о помощи Киеву западными странами, политолог-американист Малек Дудаков выступил с мнением, что натовские силы не готовы делиться с Украиной таким ценным ресурсом, как истребители.