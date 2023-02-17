Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ потеряли практически всех опытных пилотов

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Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, ВСУ, ввс украины, stock
У ВСУ не осталось пилотов и новых самолетов не будет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские авиационные подразделения потеряли почти всех опытных пилотов. Осталась лишь молодежь, которая не может эффективно воевать. Об этом заявил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец».

«Большие потери были в авиации у противника. Если у нас опытные люди, у них осталась только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится. Опыт нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. У нас многие люди до этого прошли многие „горячие точки“, он есть», — сказал «Горец».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сразиться за Бахмут (Артемовск) с помощью военной авиации. Говоря о помощи Киеву западными странами, политолог-американист Малек Дудаков выступил с мнением, что натовские силы не готовы делиться с Украиной таким ценным ресурсом, как истребители.

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Украинские авиационные подразделения потеряли почти всех опытных пилотов. Осталась лишь молодежь, которая не может эффективно воевать. Об этом заявил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец». «Большие потери были в авиации у противника. Если у нас опытные люди, у них осталась только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится. Опыт нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. У нас многие люди до этого прошли многие „горячие точки“, он есть», — сказал «Горец». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сразиться за Бахмут (Артемовск) с помощью военной авиации. Говоря о помощи Киеву западными странами, политолог-американист Малек Дудаков выступил с мнением, что натовские силы не готовы делиться с Украиной таким ценным ресурсом, как истребители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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