Украинские авиационные подразделения потеряли почти всех опытных пилотов. Осталась лишь молодежь, которая не может эффективно воевать. Об этом заявил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец».
«Большие потери были в авиации у противника. Если у нас опытные люди, у них осталась только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится. Опыт нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. У нас многие люди до этого прошли многие „горячие точки“, он есть», — сказал «Горец».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сразиться за Бахмут (Артемовск) с помощью военной авиации. Говоря о помощи Киеву западными странами, политолог-американист Малек Дудаков выступил с мнением, что натовские силы не готовы делиться с Украиной таким ценным ресурсом, как истребители.
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