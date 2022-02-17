Почти четверть мужчин в РФ не получат подарки на 23 февраля

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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, детский сад, 23 февраля
Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля Фото:

Подарки на День защитника отечества, который отмечается 23 февраля, не получит каждый четвертый мужчина в России. Соответствующие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob.ru. При этом 15% россиян предпочитают остаться без презента.

«Около 15% представителей сильного пола не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества. Свою позицию они чаще всего аргументируют тем, что не считают 23 февраля своим праздником. Почти каждый четвертый (23%) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков», — приводит РИА «Новости» информацию исследования.

Согласно полученным данным, для 13% лучшим презентом являются деньги. О любви и заботе мечтают 8% респондентов. А 7% хотели бы получить 23 февраля что-нибудь из одежды. Кроме того, 4% мечтают об автомобиле или мотоцикле. Еще 3% при наличии выбора предпочли бы оружие, отдых или путешествие.

В прошлом году эксперты Deloitte сообщали, что мужчины на 23 февраля в качестве подарков хотят получить деньги, бытовую технику и гаджеты. Среди мужчин 4% заявляли, что вообще не любят получать подарки в этот день. В целом у россиян подарки на 8 марта более популярны, чем подарки на 23 февраля — 98% против 79%.

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Подарки на День защитника отечества, который отмечается 23 февраля, не получит каждый четвертый мужчина в России. Соответствующие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob.ru. При этом 15% россиян предпочитают остаться без презента. «Около 15% представителей сильного пола не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества. Свою позицию они чаще всего аргументируют тем, что не считают 23 февраля своим праздником. Почти каждый четвертый (23%) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков», — приводит РИА «Новости» информацию исследования. Согласно полученным данным, для 13% лучшим презентом являются деньги. О любви и заботе мечтают 8% респондентов. А 7% хотели бы получить 23 февраля что-нибудь из одежды. Кроме того, 4% мечтают об автомобиле или мотоцикле. Еще 3% при наличии выбора предпочли бы оружие, отдых или путешествие. В прошлом году эксперты Deloitte сообщали, что мужчины на 23 февраля в качестве подарков хотят получить деньги, бытовую технику и гаджеты. Среди мужчин 4% заявляли, что вообще не любят получать подарки в этот день. В целом у россиян подарки на 8 марта более популярны, чем подарки на 23 февраля — 98% против 79%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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