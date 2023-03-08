От болезни умер муж Дарьи Донцовой

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Александр Донцов умер в возрасте 73 лет Фото:

Супруг писательницы Дарьи Донцовой, доктор наук, Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. Информация об этом 8 марта появилась на странице писательницы в соцсети «Вконтакте». Ему было 73 года.

«8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН», — указано в сообщении.

Прошлым летом Донцова сообщала, что у ее мужа рак кишечника третьей стадии. Александр Донцов перенес операцию, прошел курсы химиотерапии и итоговое обследование, что он полностью выздоровел, передает MK.RU.

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Супруг писательницы Дарьи Донцовой, доктор наук, Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. Информация об этом 8 марта появилась на странице писательницы в соцсети «Вконтакте». Ему было 73 года. «8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН», — указано в сообщении. Прошлым летом Донцова сообщала, что у ее мужа рак кишечника третьей стадии. Александр Донцов перенес операцию, прошел курсы химиотерапии и итоговое обследование, что он полностью выздоровел, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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