От болезни умер муж Дарьи Донцовой

08 марта 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Александр Донцов умер в возрасте 73 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Супруг писательницы Дарьи Донцовой, доктор наук, Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. Информация об этом 8 марта появилась на странице писательницы в соцсети «Вконтакте». Ему было 73 года. «8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН», — указано в сообщении. Прошлым летом Донцова сообщала, что у ее мужа рак кишечника третьей стадии. Александр Донцов перенес операцию, прошел курсы химиотерапии и итоговое обследование, что он полностью выздоровел, передает MK.RU.

Супруг писательницы Дарьи Донцовой, доктор наук, Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. Информация об этом 8 марта появилась на странице писательницы в соцсети «Вконтакте». Ему было 73 года. «8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН», — указано в сообщении. Прошлым летом Донцова сообщала, что у ее мужа рак кишечника третьей стадии. Александр Донцов перенес операцию, прошел курсы химиотерапии и итоговое обследование, что он полностью выздоровел, передает MK.RU.