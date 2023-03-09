Байден попросил шесть миллиардов долларов для Украины

США выделят 6 млрд долларов на оказание помощи Украине, а также для поддержки НАТО. Об этом сообщается в документе Белого дома, который подписал президент США Джо Байден.
«Бюджет США предполагает выделение более 6 млрд долларов на поддержку Украины», — сказано в тексте документа. В документе отмечается, что помощь также выделяется на поддержку возможностей США и их европейских партнеров противостоять внешним угрозам. Также сообщается, что Вашингтон в 2024 году планирует поднять свои оборонные расходы на 3,2%, до 842 млрд долларов.
Ранее стало известно, что военная помощь США Украине истощает их собственные запасы вооружения, на пополнение которых уйдет около шести лет. Обозреватель Time Филип Шорт предположил, что Вашингтон может предложить украинским властям финансовую помощь в обмен на отказ от части собственной территории, передает RT. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская помощь только лишь продляет агонию политического режима на Украине, сообщает телеканал 360.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
США выделят 6 млрд долларов на оказание помощи Украине, а также для поддержки НАТО. Об этом сообщается в документе Белого дома, который подписал президент США Джо Байден. «Бюджет США предполагает выделение более 6 млрд долларов на поддержку Украины», — сказано в тексте документа. В документе отмечается, что помощь также выделяется на поддержку возможностей США и их европейских партнеров противостоять внешним угрозам. Также сообщается, что Вашингтон в 2024 году планирует поднять свои оборонные расходы на 3,2%, до 842 млрд долларов. Ранее стало известно, что военная помощь США Украине истощает их собственные запасы вооружения, на пополнение которых уйдет около шести лет. Обозреватель Time Филип Шорт предположил, что Вашингтон может предложить украинским властям финансовую помощь в обмен на отказ от части собственной территории, передает RT. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская помощь только лишь продляет агонию политического режима на Украине, сообщает телеканал 360.