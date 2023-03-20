20 марта 2023

Политолог: Путин и Си осудят «разжигание войны» на Украине

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Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, путин владимир, stock
Дмитрий Суслов: РФ и КНР на саммите отметят роль США как главного «поджигателя войны» на Украине Фото:
новость из сюжета
Визит Си Цзиньпина в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с российским президентом Владимиром Путным во время саммита 21 марта отметят роль США как главного «поджигателя войны» на Украине. Об этом сообщил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Стороны укажут на деструктивную роль, которую играют Соединенные Штаты в украинском конфликте, подливая масло в огонь поставками вооружений киевскому режиму. Вот об этом и о согласии с тем, что США играют в этом конфликте роль главного поджигателя войны, Россия и Китая и заявят», — такими прогнозами поделился Суслов с ТАСС.

Он добавил, что своим визитом Си продемонстрирует Вашингтону, что не отвернется от России ни при каких условиях. «Особенно он важен в контексте решения Международного уголовного суда (МУС) выписать ордер на арест Путина», — отметил аналитик. При этом Дмитрий Суслов признался, что не ждет каких-то скорых конкретных шагов по урегулированию конфликта на Украине. «Но я думаю, по итогам переговоров стороны заявят о согласии с определенными принципами урегулирования. Некоторые из этих принципов были сформулированы в рамках китайской инициативы из 12 пунктов», — добавил он.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков доложил, что темой встречи станет обсуждение мирного плана по Украине. Лидеры двух держав встретились в Кремле в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча длилась дольше 4,5 часов. Ранее МИД Китая предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 12-ти пунктов. На встрече с Путиным 20 марта он напомнил содержание некоторых пунктов этого плана.

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Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с российским президентом Владимиром Путным во время саммита 21 марта отметят роль США как главного «поджигателя войны» на Украине. Об этом сообщил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. «Стороны укажут на деструктивную роль, которую играют Соединенные Штаты в украинском конфликте, подливая масло в огонь поставками вооружений киевскому режиму. Вот об этом и о согласии с тем, что США играют в этом конфликте роль главного поджигателя войны, Россия и Китая и заявят», — такими прогнозами поделился Суслов с ТАСС. Он добавил, что своим визитом Си продемонстрирует Вашингтону, что не отвернется от России ни при каких условиях. «Особенно он важен в контексте решения Международного уголовного суда (МУС) выписать ордер на арест Путина», — отметил аналитик. При этом Дмитрий Суслов признался, что не ждет каких-то скорых конкретных шагов по урегулированию конфликта на Украине. «Но я думаю, по итогам переговоров стороны заявят о согласии с определенными принципами урегулирования. Некоторые из этих принципов были сформулированы в рамках китайской инициативы из 12 пунктов», — добавил он. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков доложил, что темой встречи станет обсуждение мирного плана по Украине. Лидеры двух держав встретились в Кремле в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча длилась дольше 4,5 часов. Ранее МИД Китая предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 12-ти пунктов. На встрече с Путиным 20 марта он напомнил содержание некоторых пунктов этого плана.
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