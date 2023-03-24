Директор школы, чьи ученики сняли «порно», объяснилась за скандал

Директор подмосковной школы рассказала о том, как ее ученики пытались изнасиловать четвероклассника

24 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

В Подмосковье ученики пытались изнасиловать сверстника, сообщила Наталья Митряева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученики подмосковной школы пытались изнасиловать четвероклассника в момент, когда рядом не было взрослых. О подробностях произошедшего рассказала директор учреждения Наталья Митряева в соцсетях. По ее словам, дети хотели войти в роль героев порно фильма. «Когда рядом не было взрослых, два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых. При этом один из них снимал все на видео», — приводит слова директора «Рен.ТВ». По словам Митряевой, школа не пыталась «замять» скандал, а дети сразу же рассказали о случившимся классному руководителю. Директор добавила, что школа будет работать над увеличением качества воспитательной работы, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем. Ранее сообщалось, что сам инцидент произошел в период с 19 по 20 марта, передает «Национальная служба новостей». Уточняется, что классный руководитель сразу же поставила в известность и родителей учеников, и администрацию школы, а школьный психолог провел воспитательную беседу с классом.

Ученики подмосковной школы пытались изнасиловать четвероклассника в момент, когда рядом не было взрослых. О подробностях произошедшего рассказала директор учреждения Наталья Митряева в соцсетях. По ее словам, дети хотели войти в роль героев порно фильма. «Когда рядом не было взрослых, два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых. При этом один из них снимал все на видео», — приводит слова директора «Рен.ТВ». По словам Митряевой, школа не пыталась «замять» скандал, а дети сразу же рассказали о случившимся классному руководителю. Директор добавила, что школа будет работать над увеличением качества воспитательной работы, чтобы не допустить подобных инцидентов в дальнейшем. Ранее сообщалось, что сам инцидент произошел в период с 19 по 20 марта, передает «Национальная служба новостей». Уточняется, что классный руководитель сразу же поставила в известность и родителей учеников, и администрацию школы, а школьный психолог провел воспитательную беседу с классом.