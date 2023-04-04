Власти ЮАР пожаловались на давление НАТО из-за России

05 апреля 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

НАТО требует от ЮАР отказаться от партнерства с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Южно-Африканская республика испытывает давление со стороны стран НАТО из-за стратегического партнерства с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Элвин Ботес. «В связи с политической позицией, которую НАТО приняла в кризисе на Украине, нас подталкивают к свертыванию отношений с РФ. Но мы непоколебимо стоим на позициях дружбы и партнерства с Россией», — сообщил Элвин Ботес на форуме стран БРИКС, передает ТАСС. Он отметил, что страны НАТО много внимания уделяют военной помощи Киевскому режиму и ничего не предпринимают для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. На предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в августе в Дурбане, основное внимание будет уделено вопросам складывающегося многополярного мира и вопросам безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЮАР запретили продавать оружие Польше, чтобы оно не использовалось против России. Читатели британской газеты Daily Mail высказали мнение, что Запад больше не управляет миром, так как большое количество стран, в том числе и ЮАР, поддерживают РФ, а в БРИКС хотят вступить 15 новых государств.

Южно-Африканская республика испытывает давление со стороны стран НАТО из-за стратегического партнерства с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Элвин Ботес. «В связи с политической позицией, которую НАТО приняла в кризисе на Украине, нас подталкивают к свертыванию отношений с РФ. Но мы непоколебимо стоим на позициях дружбы и партнерства с Россией», — сообщил Элвин Ботес на форуме стран БРИКС, передает ТАСС. Он отметил, что страны НАТО много внимания уделяют военной помощи Киевскому режиму и ничего не предпринимают для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. На предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в августе в Дурбане, основное внимание будет уделено вопросам складывающегося многополярного мира и вопросам безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЮАР запретили продавать оружие Польше, чтобы оно не использовалось против России. Читатели британской газеты Daily Mail высказали мнение, что Запад больше не управляет миром, так как большое количество стран, в том числе и ЮАР, поддерживают РФ, а в БРИКС хотят вступить 15 новых государств.