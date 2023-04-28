Хуснуллин посетил Бахмут

28 апреля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин посетил Бахмут, с целью проверки состояния города Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред правительства России Марат Хуснуллин посетил Бахмут (Артемовск) с целью оценки города на предмет восстановления. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть», — подчеркнул Марат Хуснуллин. Он пояснил, что займется этим вопросом, как будет позволять обстановка. По словам Хуснуллина, он выполняет поручение президента РФ Владимира Путина по восстановлению новых российских территорий. Зампред обратил внимание на Дом культуры, возле которого находится здание городской администрации. Ранее в администрации установили российский флаг. Битва за город Бахмут активно проходит между Россией и Украиной с августа 2022 года. В настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают к городу дополнительные резервы.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин посетил Бахмут (Артемовск) с целью оценки города на предмет восстановления. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть», — подчеркнул Марат Хуснуллин. Он пояснил, что займется этим вопросом, как будет позволять обстановка. По словам Хуснуллина, он выполняет поручение президента РФ Владимира Путина по восстановлению новых российских территорий. Зампред обратил внимание на Дом культуры, возле которого находится здание городской администрации. Ранее в администрации установили российский флаг. Битва за город Бахмут активно проходит между Россией и Украиной с августа 2022 года. В настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают к городу дополнительные резервы.