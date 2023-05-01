«Коммерсант»: Минздрав учит акушеров правильно отговаривать женщин от абортов

Минздрав разработал речевые модули для акушеров-гинекологов, чтобы проводить консультации для женщин, сомневающихся в своем желании рожать детей. Методические рекомендации уже были разосланы в семь регионов России.
«Минздрав РФ разослал в семь регионов-участников пилотного проекта „Репродуктивное здоровье“ <…> методические рекомендации по консультированию женщин, находящихся в состоянии „репродуктивного выбора“. В документе приведены речевые модули — фразы, которые врачи должны использовать в разговоре с <…> решившими прервать беременность», — передает «
Согласно словам издания, не рекомендуется, к примеру, говорить пациенткам, что те поступают неправильно. Напротив, следует объяснить им, что «быть молодой мамой — это здорово».
Ранее координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая рассказала о причинах снижения рождаемости в России. Согласно ее заявлению, рождаемость снизилась из-за того, что сегодня в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы, когда имела место демографическая яма.
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