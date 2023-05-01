«Коммерсант»: Минздрав учит акушеров правильно отговаривать женщин от абортов 02 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 + Речевые модули направили в 7 регионов-участников проекта «Репродуктивное здоровье» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минздрав разработал речевые модули для акушеров-гинекологов, чтобы проводить консультации для женщин, сомневающихся в своем желании рожать детей. Методические рекомендации уже были разосланы в семь регионов России. «Минздрав РФ разослал в семь регионов-участников пилотного проекта „Репродуктивное здоровье“ <…> методические рекомендации по консультированию женщин, находящихся в состоянии „репродуктивного выбора“. В документе приведены речевые модули — фразы, которые врачи должны использовать в разговоре с <…> решившими прервать беременность», — передает « Коммерсант ». Согласно словам издания, не рекомендуется, к примеру, говорить пациенткам, что те поступают неправильно. Напротив, следует объяснить им, что «быть молодой мамой — это здорово». Ранее координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая рассказала о причинах снижения рождаемости в России. Согласно ее заявлению, рождаемость снизилась из-за того, что сегодня в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы, когда имела место демографическая яма. Минздрав разработал речевые модули для акушеров-гинекологов, чтобы проводить консультации для женщин, сомневающихся в своем желании рожать детей. Методические рекомендации уже были разосланы в семь регионов России. «Минздрав РФ разослал в семь регионов-участников пилотного проекта „Репродуктивное здоровье“ <…> методические рекомендации по консультированию женщин, находящихся в состоянии „репродуктивного выбора“. В документе приведены речевые модули — фразы, которые врачи должны использовать в разговоре с <…> решившими прервать беременность», — передает «Коммерсант». Согласно словам издания, не рекомендуется, к примеру, говорить пациенткам, что те поступают неправильно. Напротив, следует объяснить им, что «быть молодой мамой — это здорово». Ранее координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая рассказала о причинах снижения рождаемости в России. Согласно ее заявлению, рождаемость снизилась из-за того, что сегодня в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы, когда имела место демографическая яма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям