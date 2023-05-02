Путин дал Голиковой задание по пожару в Сосьве

Путин: дети из сгоревшей Сосьвы должны отправиться на лето в лагеря отдыха
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Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова должна обеспечить летний отдых для детей-погорельцев из Сосьвы Фото:

Маленькие свердловчане, оставшиеся без крыши после пожаров в Сосьве и других поселках региона, на лето должны отправиться на отдых в детские лагеря. Проработать такой вопрос президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и социальному блоку федерального правительства.

«Восстановление домов должно быть закончено к началу отопительного сезона. <…> Тогда я бы попросил социальные службы и социальный блок правительства, вас, Татьяна Алексеевна, подумать над тем, что нужно сделать, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей направить на отдых наши соответствующие учреждения», — обратился Путин к Голиковой во время совещания по пожарам в Свердловской области, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил более 140 жилых домов, без крыши остались, по данным властей, 420 человек. По поводу происшествия Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава региона выступил с докладом на заседании правительства РФ.

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Маленькие свердловчане, оставшиеся без крыши после пожаров в Сосьве и других поселках региона, на лето должны отправиться на отдых в детские лагеря. Проработать такой вопрос президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и социальному блоку федерального правительства. «Восстановление домов должно быть закончено к началу отопительного сезона. <…> Тогда я бы попросил социальные службы и социальный блок правительства, вас, Татьяна Алексеевна, подумать над тем, что нужно сделать, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей направить на отдых наши соответствующие учреждения», — обратился Путин к Голиковой во время совещания по пожарам в Свердловской области, трансляцию вел телеканал «Россия 24». Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил более 140 жилых домов, без крыши остались, по данным властей, 420 человек. По поводу происшествия Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава региона выступил с докладом на заседании правительства РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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