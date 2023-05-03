Нутрициолог рассказала, как взбодриться с утра без кофе

Нутрициолог Кудашева: полезный завтрак придаст заряд бодрости с утра

03 мая 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Каша с ягодами придаст заряд бодрости с утра, заявила Марина Кудашева Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы взбодриться с утра без помощи кофе, достаточно есть правильные продукты на завтрак. Энергии помогут придать каша, качественный шоколад, яйца или цельнозерновой хлеб. Об этом рассказала нутрициолог Марина Кудашева. «Если любите кашу на завтрак, то ее лучше готовить без добавления сахара. Тем, кто хочет похудеть, лучше также выбирать растительное молоко вместо коровьего или варить кашу на воде. Зато смело можно добавить фрукты, ягоды и даже орехи», — заявила Марина Кудашева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам нутрициолога, заряд бодрости помогут придать сложные углеводы в купе с белком и витаминами. Эксперт назвала хорошим вариантом для завтрака цельнозерновой хлеб, сыр, яйца, овощи или греческий йогурт. Также специалист посоветовала любителям сладкого есть на десерт качественный шоколад с небольшим количеством сахара. Однако Кудашева заявила, что лучше ограничиться 20 граммами. Ранее диетолог Лиза Янг порекомендовала питаться на завтрак яйцами, овсянкой с ягодами и фруктами, чтобы похудеть к лету. Также специалист посоветовала отказаться от выпечки в пользу цельнозернового хлеба.

Чтобы взбодриться с утра без помощи кофе, достаточно есть правильные продукты на завтрак. Энергии помогут придать каша, качественный шоколад, яйца или цельнозерновой хлеб. Об этом рассказала нутрициолог Марина Кудашева. «Если любите кашу на завтрак, то ее лучше готовить без добавления сахара. Тем, кто хочет похудеть, лучше также выбирать растительное молоко вместо коровьего или варить кашу на воде. Зато смело можно добавить фрукты, ягоды и даже орехи», — заявила Марина Кудашева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По словам нутрициолога, заряд бодрости помогут придать сложные углеводы в купе с белком и витаминами. Эксперт назвала хорошим вариантом для завтрака цельнозерновой хлеб, сыр, яйца, овощи или греческий йогурт. Также специалист посоветовала любителям сладкого есть на десерт качественный шоколад с небольшим количеством сахара. Однако Кудашева заявила, что лучше ограничиться 20 граммами. Ранее диетолог Лиза Янг порекомендовала питаться на завтрак яйцами, овсянкой с ягодами и фруктами, чтобы похудеть к лету. Также специалист посоветовала отказаться от выпечки в пользу цельнозернового хлеба.