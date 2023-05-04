04 мая 2023

Белый дом: Запад сделал все возможное для контрнаступления ВСУ

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, артиллерия, ВСУ, stock
Запад помог ВСУ оружием и обучил военных, заявил Кирби Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзники помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружием и обучением военных для контрнаступления. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отметив, что западные страны сделали все возможное.

«Мы уверены, и я имею в виду не только США, но и союзников и партнеров, что мы сделали все возможное, чтобы гарантировать их готовность. Могу вам сказать: мы сделали все возможное, чтобы гарантировать, что они готовы», — сообщил Кирби, говоря о намерении ВСУ перейти в наступление.

Представитель Белого дома пояснил, что на Украину отправлено 98% техники и оружия, которую страна запрашивала для проведения контрнаступления. В том числе переданы средства ПВО, боеприпасы, бронетехника.

Западные страны начали оказывать военную поддержку Украине после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Стране передали танки, ракеты и боеприпасы. Экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев держится только благодаря поддержке США.

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Союзники помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружием и обучением военных для контрнаступления. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отметив, что западные страны сделали все возможное. «Мы уверены, и я имею в виду не только США, но и союзников и партнеров, что мы сделали все возможное, чтобы гарантировать их готовность. Могу вам сказать: мы сделали все возможное, чтобы гарантировать, что они готовы», — сообщил Кирби, говоря о намерении ВСУ перейти в наступление. Представитель Белого дома пояснил, что на Украину отправлено 98% техники и оружия, которую страна запрашивала для проведения контрнаступления. В том числе переданы средства ПВО, боеприпасы, бронетехника. Западные страны начали оказывать военную поддержку Украине после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Стране передали танки, ракеты и боеприпасы. Экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев держится только благодаря поддержке США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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