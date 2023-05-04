Белый дом: Запад сделал все возможное для контрнаступления ВСУ

04 мая 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Запад помог ВСУ оружием и обучил военных, заявил Кирби Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзники помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружием и обучением военных для контрнаступления. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отметив, что западные страны сделали все возможное. «Мы уверены, и я имею в виду не только США, но и союзников и партнеров, что мы сделали все возможное, чтобы гарантировать их готовность. Могу вам сказать: мы сделали все возможное, чтобы гарантировать, что они готовы», — сообщил Кирби, говоря о намерении ВСУ перейти в наступление. Представитель Белого дома пояснил, что на Украину отправлено 98% техники и оружия, которую страна запрашивала для проведения контрнаступления. В том числе переданы средства ПВО, боеприпасы, бронетехника. Западные страны начали оказывать военную поддержку Украине после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Стране передали танки, ракеты и боеприпасы. Экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев держится только благодаря поддержке США.

Союзники помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружием и обучением военных для контрнаступления. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отметив, что западные страны сделали все возможное. «Мы уверены, и я имею в виду не только США, но и союзников и партнеров, что мы сделали все возможное, чтобы гарантировать их готовность. Могу вам сказать: мы сделали все возможное, чтобы гарантировать, что они готовы», — сообщил Кирби, говоря о намерении ВСУ перейти в наступление. Представитель Белого дома пояснил, что на Украину отправлено 98% техники и оружия, которую страна запрашивала для проведения контрнаступления. В том числе переданы средства ПВО, боеприпасы, бронетехника. Западные страны начали оказывать военную поддержку Украине после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Стране передали танки, ракеты и боеприпасы. Экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев держится только благодаря поддержке США.