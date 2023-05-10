Российских автомобилистов начнут лишать прав за принятие некоторых лекарств

11 мая 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Верховный суд (ВС РФ) признал законным лишение прав автомобилиста, принявшего лекарство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховный суд (ВС РФ) признал законным лишение прав автомобилиста, принявшего лекарство, содержащие психотропные вещества. Оно может быть в составе препаратов для лечения хронической усталости, апатии, или при похудении. Обезопасить водителей от них можно введением яркой маркировки лекарств, после употребления которых нельзя садиться за руль, считают эксперты. «Запрет на управление транспортными средствами после приема того или иного медицинского препарата обязательно указывается в инструкции к нему. Однако мало кто внимательно читает инструкции к таблеткам и микстурам, рекомендации врачей тоже запоминают далеко не все. Решить вопрос с „запрещенными“ препаратами может их обязательная маркировка для водителей», — пишут «Известия» со ссылкой на слова вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. На упаковку необходимо наносить яркую пиктограмму с перечеркнутым автомобилем. Тогда водителю не нужно будет сверяться со списками или перечитывать аннотацию к препарату, достаточно взглянуть на упаковку, чтобы понять, что управлять машиной после его приема нельзя. Эксперт также напомнил, что молочная и табачная продукция, и вода уже маркируются специальными QR-кодами. Практика показывает, что особых трудностей с нанесением кодов на упаковку нет. Либо как вариант — пиктограммы на упаковку с лекарствами можно просто наклеивать по аналогии с этикетками на русском языке на алкогольных напитках иностранного производства. Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев рассказ, что прием успокоительного за рулем грозит лишением прав. Перед тем, как сесть за руль, не стоит употреблять успокоительное «Ново-Пассит» из-за содержания спирта. С последнего приема должно пройти не меньше восьми часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд (ВС РФ) признал законным лишение прав автомобилиста, принявшего лекарство, содержащие психотропные вещества. Оно может быть в составе препаратов для лечения хронической усталости, апатии, или при похудении. Обезопасить водителей от них можно введением яркой маркировки лекарств, после употребления которых нельзя садиться за руль, считают эксперты. «Запрет на управление транспортными средствами после приема того или иного медицинского препарата обязательно указывается в инструкции к нему. Однако мало кто внимательно читает инструкции к таблеткам и микстурам, рекомендации врачей тоже запоминают далеко не все. Решить вопрос с „запрещенными“ препаратами может их обязательная маркировка для водителей», — пишут «Известия» со ссылкой на слова вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. На упаковку необходимо наносить яркую пиктограмму с перечеркнутым автомобилем. Тогда водителю не нужно будет сверяться со списками или перечитывать аннотацию к препарату, достаточно взглянуть на упаковку, чтобы понять, что управлять машиной после его приема нельзя. Эксперт также напомнил, что молочная и табачная продукция, и вода уже маркируются специальными QR-кодами. Практика показывает, что особых трудностей с нанесением кодов на упаковку нет. Либо как вариант — пиктограммы на упаковку с лекарствами можно просто наклеивать по аналогии с этикетками на русском языке на алкогольных напитках иностранного производства. Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев рассказ, что прием успокоительного за рулем грозит лишением прав. Перед тем, как сесть за руль, не стоит употреблять успокоительное «Ново-Пассит» из-за содержания спирта. С последнего приема должно пройти не меньше восьми часов.