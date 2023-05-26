ФСБ: теракт в Геленджике готовил пособник киевских властей

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, автобус, спецоперация, обыск, госбезопасность
Теракт готовился пособником киевских властей, отметили в ФСБ России Фото:

ФСБ России задержала пособника киевских властей. Он готовил теракт в Геленджике.

«Из оборудованного радикалом в лесистой местности на окраине населенного пункта тайника изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство», — заявили в ФСБ России, информацию передает РИА Новости. По адресу проживания мужчины были найдены компоненты для изготовления взрывчатки, которые он нашел в интернете. Отмечается, что мужчине 42 года. Против него было возбуждено уголовное дело. Он также имеет российское гражданство. Теракт готовился в Геленджике.

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ФСБ России задержала пособника киевских властей. Он готовил теракт в Геленджике. «Из оборудованного радикалом в лесистой местности на окраине населенного пункта тайника изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство», — заявили в ФСБ России, информацию передает РИА Новости. По адресу проживания мужчины были найдены компоненты для изготовления взрывчатки, которые он нашел в интернете. Отмечается, что мужчине 42 года. Против него было возбуждено уголовное дело. Он также имеет российское гражданство. Теракт готовился в Геленджике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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