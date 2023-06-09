Жители Новой Каховки лишись электричества из-за удара ВСУ

09 июня 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по объектам энергосистем Новой Каховки, заявил Владимир Леонтьев Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС С 8 июня в Новой Каховке нет электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. Он уточнил, что это произошло из-за обстрелов ВСУ по объектам энергосистем. «Вчера были обстрелы. В связи с чем было попадание в объекты энергосистемы. Пока мы остаемся без электроэнергии», — сказал Леонтьев. Видео опубликовано в telegram-канале «Администрация Новокаховского городского округа». По словам Леонтьева, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. 6 июня Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Штаб ВГА Новой Каховки по ликвидации последствий ЧП показал кадры затопленного города, передает «Царьград».

С 8 июня в Новой Каховке нет электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. Он уточнил, что это произошло из-за обстрелов ВСУ по объектам энергосистем. «Вчера были обстрелы. В связи с чем было попадание в объекты энергосистемы. Пока мы остаемся без электроэнергии», — сказал Леонтьев. Видео опубликовано в telegram-канале «Администрация Новокаховского городского округа». По словам Леонтьева, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. 6 июня Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Штаб ВГА Новой Каховки по ликвидации последствий ЧП показал кадры затопленного города, передает «Царьград».