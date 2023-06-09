Жители Новой Каховки лишись электричества из-за удара ВСУ

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Рефтинская ГРЭС. Свердловская область, Рефтинский, ток, напряжение, рефтинская грэс, электричество, высоковольтные провода
ВСУ ударили по объектам энергосистем Новой Каховки, заявил Владимир Леонтьев Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

С 8 июня в Новой Каховке нет электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. Он уточнил, что это произошло из-за обстрелов ВСУ по объектам энергосистем.

«Вчера были обстрелы. В связи с чем было попадание в объекты энергосистемы. Пока мы остаемся без электроэнергии», — сказал Леонтьев. Видео опубликовано в telegram-канале «Администрация Новокаховского городского округа». По словам Леонтьева, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

6 июня Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Штаб ВГА Новой Каховки по ликвидации последствий ЧП показал кадры затопленного города, передает «Царьград».

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С 8 июня в Новой Каховке нет электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. Он уточнил, что это произошло из-за обстрелов ВСУ по объектам энергосистем. «Вчера были обстрелы. В связи с чем было попадание в объекты энергосистемы. Пока мы остаемся без электроэнергии», — сказал Леонтьев. Видео опубликовано в telegram-канале «Администрация Новокаховского городского округа». По словам Леонтьева, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. 6 июня Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Штаб ВГА Новой Каховки по ликвидации последствий ЧП показал кадры затопленного города, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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