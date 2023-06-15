15 июня 2023

Шварценеггер выразил желание баллотироваться в президенты США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Конституция США не позволяет Шварценеггеру баллотироваться Фото:

Бывший Губернатор Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер готов участвовать в президентских выборах США, однако не может этого сделать из-за законодательства. Свое недовольство Шварценеггер выразил в интервью американскому журналу.

Отвечая на вопрос о том, принял бы он участие в выборах 2024 года, если бы ему не мешал конституционный запрет, Шварценеггер ответил: «Ну, да, конечно». Слова актера приводит журнал The People. Также Шварценеггер заявил, что в точности знает о том, каким образом смог бы выиграть выборы.

Конституция США предполагает, что президентом страны имеет право быть только человек, рожденный в Штатах. Шварценеггер же является эмигрантом из Австрии.

Ранее Шварценеггер стал лидером сопротивления жителей Земли инопланетным формам жизни. Актер выразил благодарность землянам за то, что они доверили ему эту роль.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший Губернатор Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер готов участвовать в президентских выборах США, однако не может этого сделать из-за законодательства. Свое недовольство Шварценеггер выразил в интервью американскому журналу. Отвечая на вопрос о том, принял бы он участие в выборах 2024 года, если бы ему не мешал конституционный запрет, Шварценеггер ответил: «Ну, да, конечно». Слова актера приводит журнал The People. Также Шварценеггер заявил, что в точности знает о том, каким образом смог бы выиграть выборы. Конституция США предполагает, что президентом страны имеет право быть только человек, рожденный в Штатах. Шварценеггер же является эмигрантом из Австрии. Ранее Шварценеггер стал лидером сопротивления жителей Земли инопланетным формам жизни. Актер выразил благодарность землянам за то, что они доверили ему эту роль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...