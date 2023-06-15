Шварценеггер выразил желание баллотироваться в президенты США

16 июня 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Конституция США не позволяет Шварценеггеру баллотироваться Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Бывший Губернатор Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер готов участвовать в президентских выборах США, однако не может этого сделать из-за законодательства. Свое недовольство Шварценеггер выразил в интервью американскому журналу. Отвечая на вопрос о том, принял бы он участие в выборах 2024 года, если бы ему не мешал конституционный запрет, Шварценеггер ответил: «Ну, да, конечно». Слова актера приводит журнал The People. Также Шварценеггер заявил, что в точности знает о том, каким образом смог бы выиграть выборы. Конституция США предполагает, что президентом страны имеет право быть только человек, рожденный в Штатах. Шварценеггер же является эмигрантом из Австрии. Ранее Шварценеггер стал лидером сопротивления жителей Земли инопланетным формам жизни. Актер выразил благодарность землянам за то, что они доверили ему эту роль.

Бывший Губернатор Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер готов участвовать в президентских выборах США, однако не может этого сделать из-за законодательства. Свое недовольство Шварценеггер выразил в интервью американскому журналу. Отвечая на вопрос о том, принял бы он участие в выборах 2024 года, если бы ему не мешал конституционный запрет, Шварценеггер ответил: «Ну, да, конечно». Слова актера приводит журнал The People. Также Шварценеггер заявил, что в точности знает о том, каким образом смог бы выиграть выборы. Конституция США предполагает, что президентом страны имеет право быть только человек, рожденный в Штатах. Шварценеггер же является эмигрантом из Австрии. Ранее Шварценеггер стал лидером сопротивления жителей Земли инопланетным формам жизни. Актер выразил благодарность землянам за то, что они доверили ему эту роль.