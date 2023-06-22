Россия поставила ультиматум США из-за ввода войск НАТО на Украину

Россия призывает США не размещать войска НАТО на Украине. В противном случае Москва применит ответные меры. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой… Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО. <…> Мы решительно предостерегаем Вашингтон от дальнейших неудач, от дальнейших ошибок, которые могут иметь опасные последствия», — заявил Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.
После того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали испытывать серьезное сопротивление со стороны России во время контрнаступления, бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен предложил отправить на Украину войска НАТО. По его словам, это произойдет, если Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности.
Перед обещанным контрнаступлением Украина получила тяжелую технику и дополнительные средства ПВО. Помимо поставок техники, Киев может получить бойцов из НАТО, считает министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. Он отметил, что Украина несет большие потери.
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