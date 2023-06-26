Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Скрин

26 июня 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Причина задержаний 20 рейсов не названа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс. Расписание». В аэропорт Шереметьево прилетят с опозданием пять рейсов и отменен один. В аэропорту Домодедово восемь рейсов были задержаны, три не состоятся. В большинстве задержанных рейсов опоздание составляет не больше часа. Причина изменений неизвестна. Отмечается, что самолет авиакомпании El Al до Тель-Авива вместо 11:10 начнет полет из Домодедово в 14:50. Самолет S7 до Пензы вылетит раньше графика — в 12:30 вместо 15:15. Рейс Turkish Airlines до Антальи состоится из Внуково в 15:30 вместо 12:45. Ранее, 22 июня, стало известно, что в трех аэропортах в Москве были отменены и задержаны 29 рейсов. Причины так и не были названы. Погода в Москве вполне способствовала полетам. В мае 2023 года сотни граждан России не могли покинуть Турцию. В соцсетях появилась информация, что между странами было прекращено авиасообщение, однако Генконсульство России в Турции опровергло информацию, передает «Дни.ру». Скрин из сервиса «Яндекс. Расписание»

В Москве отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс. Расписание». В аэропорт Шереметьево прилетят с опозданием пять рейсов и отменен один. В аэропорту Домодедово восемь рейсов были задержаны, три не состоятся. В большинстве задержанных рейсов опоздание составляет не больше часа. Причина изменений неизвестна. Отмечается, что самолет авиакомпании El Al до Тель-Авива вместо 11:10 начнет полет из Домодедово в 14:50. Самолет S7 до Пензы вылетит раньше графика — в 12:30 вместо 15:15. Рейс Turkish Airlines до Антальи состоится из Внуково в 15:30 вместо 12:45. Ранее, 22 июня, стало известно, что в трех аэропортах в Москве были отменены и задержаны 29 рейсов. Причины так и не были названы. Погода в Москве вполне способствовала полетам. В мае 2023 года сотни граждан России не могли покинуть Турцию. В соцсетях появилась информация, что между странами было прекращено авиасообщение, однако Генконсульство России в Турции опровергло информацию, передает «Дни.ру».