На артемовском направлении под Соледаром в ДНР украинские силы предпринимают активные атаки малыми группами в попытке разбить оборону российских войск. Об этом рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.
«ВСУ используют тактику наступления мелкими группами по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление», — передает слова командира РИА Новости. Он отметил, что противник атакует в составе до одного взвода, с минимальным числом боевой техники, например, одним танком и двумя БМП. Однако, по его словам, украинским войскам не удается преодолеть российскую оборону.
Командир подчеркнул, что российские войска слаженно работают на данном участке фронта. Они поддерживают связь с союзниками и соседними подразделениями. Ствольная артиллерия обстреливает цели, заданные ими, в то время как российские войска оказывают поддержку по другим целям. Он также отметил, что взаимосвязь между подразделениями находится в наилучшем состоянии.
Ранее стало известно, что в связи со значительными потерями техники, Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику на южно-донецком фронте. Они принимают решение отправлять пехоту в бой без поддержки танков и боевых машин. На запорожском фронте подразделения ВСУ используют новую тактику атак, основанную на волновом формате, передает «Национальная служба новостей». Украинская армия также применяет тактику использования трупов солдат с целью «выкурить» российских бойцов со своих позиций, передает «Царьград».
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