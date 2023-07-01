Танкист раскрыл тактику ВСУ на Артемовском направлении

Танкист Южной группировки войск: ВСУ используют тактику атак мелкими группами

01 июля 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

ВСУ не используют тактику масштабного наступления, заявил командир танкового подразделения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На артемовском направлении под Соледаром в ДНР украинские силы предпринимают активные атаки малыми группами в попытке разбить оборону российских войск. Об этом рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск. «ВСУ используют тактику наступления мелкими группами по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление», — передает слова командира РИА Новости. Он отметил, что противник атакует в составе до одного взвода, с минимальным числом боевой техники, например, одним танком и двумя БМП. Однако, по его словам, украинским войскам не удается преодолеть российскую оборону. Командир подчеркнул, что российские войска слаженно работают на данном участке фронта. Они поддерживают связь с союзниками и соседними подразделениями. Ствольная артиллерия обстреливает цели, заданные ими, в то время как российские войска оказывают поддержку по другим целям. Он также отметил, что взаимосвязь между подразделениями находится в наилучшем состоянии. Ранее стало известно, что в связи со значительными потерями техники, Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику на южно-донецком фронте. Они принимают решение отправлять пехоту в бой без поддержки танков и боевых машин. На запорожском фронте подразделения ВСУ используют новую тактику атак, основанную на волновом формате, передает «Национальная служба новостей». Украинская армия также применяет тактику использования трупов солдат с целью «выкурить» российских бойцов со своих позиций, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На артемовском направлении под Соледаром в ДНР украинские силы предпринимают активные атаки малыми группами в попытке разбить оборону российских войск. Об этом рассказал командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск. «ВСУ используют тактику наступления мелкими группами по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление», — передает слова командира РИА Новости. Он отметил, что противник атакует в составе до одного взвода, с минимальным числом боевой техники, например, одним танком и двумя БМП. Однако, по его словам, украинским войскам не удается преодолеть российскую оборону. Командир подчеркнул, что российские войска слаженно работают на данном участке фронта. Они поддерживают связь с союзниками и соседними подразделениями. Ствольная артиллерия обстреливает цели, заданные ими, в то время как российские войска оказывают поддержку по другим целям. Он также отметил, что взаимосвязь между подразделениями находится в наилучшем состоянии. Ранее стало известно, что в связи со значительными потерями техники, Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику на южно-донецком фронте. Они принимают решение отправлять пехоту в бой без поддержки танков и боевых машин. На запорожском фронте подразделения ВСУ используют новую тактику атак, основанную на волновом формате, передает «Национальная служба новостей». Украинская армия также применяет тактику использования трупов солдат с целью «выкурить» российских бойцов со своих позиций, передает «Царьград».