Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко отметила, что Владимир Путин тепло вспоминает визит Си Цзиньпина в Москву Фото:

Президент России Владимир Путин передает теплое приветствие председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с лидером Китая.

«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры», — заявила Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что Матвиенко передала устное послание, чтобы не зачитывать его при всех.

Ранее 20 марта Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Кремле. Россия и Китай договорились об оказании взаимной поддержки, которая направлена на защиту коренных интересов друг друга, передает телеканал 360.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин передает теплое приветствие председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с лидером Китая. «Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры», — заявила Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что Матвиенко передала устное послание, чтобы не зачитывать его при всех. Ранее 20 марта Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Кремле. Россия и Китай договорились об оказании взаимной поддержки, которая направлена на защиту коренных интересов друг друга, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...