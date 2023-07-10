Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Президент России Владимир Путин передает теплое приветствие председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с лидером Китая.
«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры», — заявила Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что Матвиенко передала устное послание, чтобы не зачитывать его при всех.
Ранее 20 марта Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Кремле. Россия и Китай договорились об оказании взаимной поддержки, которая направлена на защиту коренных интересов друг друга, передает телеканал 360.
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