Байден словами «будьте осторожны» предупредил Си после встречи с Путиным

Джо Байден указал китайскому лидеру на зависимость от инвестиций из Европы и США
Президент США Джо Байден посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину «быть осторожным». Это случилось после встречи Си и президента России Владимира Путина.
«Я сказал, ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. И будьте осторожны. Будьте осторожны», — цитирует Джо Байдена
Байден отметил, что с начала спецоперации из России ушло 600 американских корпораций. Он добавил, что это не угрозы Си Цзиньпину, а «просто наблюдения».
Визит Си Цзиньпина в Москву состоялся в марте. В июне Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. В Китае посчитали это провокацией.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.