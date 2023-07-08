Байден словами «будьте осторожны» предупредил Си после встречи с Путиным

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден указал китайскому лидеру на зависимость от инвестиций из Европы и США Фото:

Президент США Джо Байден посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину «быть осторожным». Это случилось после встречи Си и президента России Владимира Путина.

«Я сказал, ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. И будьте осторожны. Будьте осторожны», — цитирует Джо Байдена Reuters.

Байден отметил, что с начала спецоперации из России ушло 600 американских корпораций. Он добавил, что это не угрозы Си Цзиньпину, а «просто наблюдения».

Визит Си Цзиньпина в Москву состоялся в марте. В июне Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. В Китае посчитали это провокацией.

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Президент США Джо Байден посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину «быть осторожным». Это случилось после встречи Си и президента России Владимира Путина. «Я сказал, ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. И будьте осторожны. Будьте осторожны», — цитирует Джо Байдена Reuters. Байден отметил, что с начала спецоперации из России ушло 600 американских корпораций. Он добавил, что это не угрозы Си Цзиньпину, а «просто наблюдения». Визит Си Цзиньпина в Москву состоялся в марте. В июне Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. В Китае посчитали это провокацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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