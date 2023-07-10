Украина развернула масштабную кампанию по вербовке иностранцев

МО РФ: Киев усилил вербовку иностранных наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке

10 июля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Привлечением наемников Киев пытается скрыть катастрофические потери ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина усилила работу по вербовке иностранных наемников для участия в конфликте с Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале . В ведомстве отмечают, что это происходит на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине, а также для того, чтобы скрыть катастрофические потери личного состава ВСУ. По информации Минобороны РФ, с начала СВО ряды украинских войск пополнили 11675 иностранных наемников из 84 государств. Больше всего бойцов прибыли из Польши — более двух с половиной тысяч человек. Также наемники прибывают в Украину из США, Канады, Грузии, Великобритании и других стран. Ранее источники немецкой радиокомпании RTL назвали зарплату иностранных наемников на Украине. Они сообщили, что бойцы получают от пятисот до трех тысяч евро в месяц, при этом часто вынуждены самостоятельно оплачивать экипировку.

Украина усилила работу по вербовке иностранных наемников для участия в конфликте с Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что это происходит на фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине, а также для того, чтобы скрыть катастрофические потери личного состава ВСУ. По информации Минобороны РФ, с начала СВО ряды украинских войск пополнили 11675 иностранных наемников из 84 государств. Больше всего бойцов прибыли из Польши — более двух с половиной тысяч человек. Также наемники прибывают в Украину из США, Канады, Грузии, Великобритании и других стран. Ранее источники немецкой радиокомпании RTL назвали зарплату иностранных наемников на Украине. Они сообщили, что бойцы получают от пятисот до трех тысяч евро в месяц, при этом часто вынуждены самостоятельно оплачивать экипировку.